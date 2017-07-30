Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi

Çavuşoğlu, Twitter'dan Antalya-Burdur-Isparta Yüksek Hızlı Tren güzergahının belirlendiği ve uygulama projelerinin kısa sürede başlatılacağını duyurdu.

Projeyle Eskişehir, Kütahya, afyonkarahisar hattı BurdurIsparta üzerinden Antalya'ya bağlanacak. Bu hat Ankara ve İstanbul'la da bağlantılı.

530 kilometrelik Antalya-Konya-Kayseri hattının sondaj çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini de belirten Bakan Çavuşoğlu, "Antalya'yı iki koridorla büyükşehirlere bağlayarak yolcu ve yük taşımacılığı alanında büyük rahatlık sağlayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.