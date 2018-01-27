Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan ABD'ye: Somut adımlar bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın görüşmesini değerlendirdi. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Artık söylemden çok somut adım görmek istiyoruz. Silah vermediğini görmemiz lazım. Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Söylemden çok somut adım bekliyoruz.

Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ne zaman biteceğine dair bir soruya da "Terörle mücadele ederseniz teröristler bitene kadar mücadeleye devam edersiniz" ifadeleriyle yanıt verdi.