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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan ABD'ye: Somut adımlar bekliyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın YPG'ye silah vermeyi bırakacaklarını açıklamasından sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye olan güvenin sarsıldığını, ABD'nin somut adım atması gerektiğini söyledi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:18
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan ABD'ye: Somut adımlar bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın görüşmesini değerlendirdi. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Artık söylemden çok somut adım görmek istiyoruz. Silah vermediğini görmemiz lazım. Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Söylemden çok somut adım bekliyoruz.

Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ne zaman biteceğine dair bir soruya da "Terörle mücadele ederseniz teröristler bitene kadar mücadeleye devam edersiniz" ifadeleriyle yanıt verdi.

 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 14:18
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