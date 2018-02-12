Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuveyt’te

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’te Limak Holding’in yapımını üstlendiği yeni havalimanı terminalinin inşaatını gezdi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 20:33
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuveyt’te

Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, "DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Dışişleri Bakanları Toplantısı" ve "Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı"na katılmak üzere geldiği Kuveyt’te Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve beraberindeki heyetle yeni havalimanı terminalinin inşaatını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra şantiyedeki işçilerle akşam yemeği yedi.

İşçilerle bir süre sohbet eden Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye’de dünya çapında birçok projeye imza atmış bir Türk firmasının Kuveyt’in petrolden sonra en büyük projesini gerçekleştirdiğini görmekten gurur duyuyoruz. Esasen çok zor bir proje ama Türk insanının, inandığı zaman başaramayacağı bir şey yoktur ve inşallah sizler bunu da başaracaksınız." diye konuştu.

Türkiye'nin artık siyaset de dahil olmak üzere tüm alanlarda dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt'in bu projeye ne kadar önem verdiğini bildiklerini kaydetti.

İşçilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Sayan, Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve Büyükelçi Fazlı Çorman da eşlik etti.

25 MİLYON YOLCU İÇİN TASARLANDI

Limak’ın "Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2" projesi, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında tek sözleşmede kazandığı en büyük ihale olma özelliği taşıyor.

Kuveyt tarihinin en büyük üstyapı projelerinden biri gösterilen projenin 2022'de teslim edilmesi öngörülüyor.

Yaklaşık 25 milyon yolcu için tasarlanmış terminalde cepheler bombaya dayanıklı olacak. Projede 3 bin kişinin çalıştığı ve bunların bine yakınını Türklerin oluşturduğu ifade ediliyor.

Projenin mayıs ayındaki temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 20:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baş dönmesi belirtileri ve tedavisi
    1. Baş dönmesi belirtileri ve tedavisi
    2. Trenler çarpıştı uçaklar düştü! 3 ölü..
    3. Siyonist İsrail’in zulmü sürüyor!..
    4. Yıllar sonra gelen yazı şehit ailesini..
    5. Gelirini operasyon bitene kadar..
    6. Cami avlusuna girenler bu görüntü ile..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuveyt’te
    8. Rus kuklası kripto işine girdi
    9. Kars'ta bulundu... Herkes görmeye..
    10. Kalp hastaları bunu yapmasın
    11. Elektrik panolarına silahla saldırıp..
    12. ABD’den skandal adım… Terör..
    13. Yolcu trenleri çarpıştı: 1 ölü, 22..
    14. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan..
    15. Jagland Türkiye'ye geliyor
    16. Karabük onu böyle uğurlamıştı...
    17. İspanya'nın o katliamı neden..
    18. Türkiye'den çıkmıştı! 12 şubesini daha..
    19. Olimpiyatlarda nörovirüs alarmı
    20. Yunanistan batıyor...Tam 23 milyar..
    'HDP derhal kapatılmalıdır'
    'HDP derhal kapatılmalıdır'
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu