Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kritik zirve için Fildişi Sahili'nde
Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 44. Toplantısı’na katılmak üzere Fildişi Sahili’ne gitti.10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili’ne ziyaret düzenliyor.
Bakan Çavuşoğlu, Fildişi Sahili’nin ev sahipliğindeki İslam İşbirliği Teşkilatı 44. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Abidjan kentine geldi.
Bakan Çavuşoğlu’nu havalimanında Fildişi Sahili yetkililer karşıladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı’na katılacak.