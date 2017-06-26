Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: CHP'yi yönlendirenler Pensilvanya'da FETÖ, Kandil'de PKK

Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin Korkuteli İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, huzurlu bir ramazan geçirdiklerini ifade etti.



Türkiye'nin giderek güçlendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, referandumdan sonra Türkiye'nin istikrarının pekiştiğini, teröre ve zorluklara karşı mücadelelerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

"Referandumdan sonra önümüzü daha net görüyoruz. Türkiye'nin istikrarını görüyoruz." diyen Çavuşoğlu, Türk milletinin kimseye fırsat vermediğini ve bunu da 15 Temmuz'da gösterdiğini anlattı.

Hainlere, teröre karşı içeride ve dışarıda mücadeleyi yürüttüklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu hainlerin yurt dışında okullarını kapatıyoruz, devralıyoruz. Hainleri teslim alıyoruz. FETÖ başta olmak üzere peşlerini bırakmayacağız. Bu dünyada da diğer dünyada da iki elimiz yakalarında olacak, hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, terör örgütlerini şehirlerde, dağlarda inlerine gömdüklerini, etkin terörle mücadele yürüttüklerini belirterek, zalimlerden ve zulmedenlerden hesap sorduklarını söyledi.

Referandum sürecince atılan yalanların atanlara leke olarak yapışıp kaldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hep iddia ediyorlardı, şöyle olacak, Türkiye bitecek, böyle olacak. Baktılar olmuyor, şimdi Gezi olaylarının aynısını tekrar etmeye çalışıyorlar. Pensilvanya'dan uzaktan kumandayla diğer partileri falan denediler. CHP'yi doğrudan yönlendiriyorlar. CHP'yi yönlendirenler Pensilvanya'da FETÖ, Kandil'de PKK ve böyle bir parti oldu maalesef. Bunların Türkiye diye bir derdi yok ama bizim var. Türk milleti diye derdi yok, bizim var. Bunların Evlad-ı Fatihan diye bir derdi yok ama bizim var. Bunlar yıllarca bize ecdadımızdan utanmamız için tarih kitaplarında hep ecdadımızı kötülediler. Sonra gerçekleri okuyup öğrenince ecdadımızla ne kadar gurur duymamız gerektiğini öğrendik. Biz geçmişimizden utanmıyoruz. Aslımızdan, neslimizden utanmıyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz, onların zamanında ortaya koyduğu hedeflere ulaşıyoruz, şimdi yeni hedeflerimiz de var. O yüzden vatanını milletini seven vatandaşlarımıza her zaman güveniyoruz."

Kaynak: AA