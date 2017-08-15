Dışişleri açıklamasındaki ilginç ayrıntı… Saldırının yapıldığı Türk lokantası FETÖ’cülerin mi?

Başkent Vagadugu’da daha çok beyazların tercih ettiği restorana motosikletlerle gelen 3 ya da 4 kişi, terasta yemek yiyenleri taramaya başladı. Önceki akşam 21.00 sıralarında meydana gelen olayda polisle saldırganlar arasındaki çatışma sabah 05.00’e kadar sürdü. Saldırıyı düzenleyenlerden ikisi öldürüldü.

BAŞ ŞÜPHELİ EL KAİDE

Silahlı saldırıda biri Türk 18 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Ölenlerin çoğunun çocuk ve kadın olduğu açıklandı. Saldırıyı üstlenen olmasa da baş şüpheli El Kaide’ye bağlı bazı gruplar grubu. Bu terör örgütü geçen yıl bir başka restoran ve otele saldırmış, 30 kişi hayatını kaybetmişti.

DIŞİŞLERİ'NİN AÇIKLAMASINDAKİ İLGİNÇ AYRINTI

Türk Dışişleri’nin açıklamasında ne restoranın adına yer verildi, ne de ‘Türk restoranı’ ifadesi kullanıldı. Bu ayrıntı, “Saldırının yapıldığı restoranın FETÖ mensuplarına ait olup olmadığı” sorusunu gündeme getirdi.