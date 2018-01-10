Dışarıda yemeyi seviyoruz

Türkiye ortalamasına göre nüfusun yüzde 60’ı dışarıda yemek yerken, büyük şehirlerde bu oran yüzde 70’e çıkıyor. Yıllık 60 milyar lirayı bulan pastadan en büyük payı ise fast food sektörü alıyor.

Araştırmalara göre büyük şehirlerde ev dışı tüketim artıyor. Bu durum ailelerin gelir durumlarına ve yoğun tempolarına bağlanıyor. Ev dışı tüketim oranlarını ve eğilimlerini belirlemek için 32 ilde 2 bin 713 denekle görüşen araştırma şirketi Konda’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada yeme içme yerlerine yönelimin arttığına işaret etti. Yönelimi doğal bulan Ağırdır, “Dışarıda yemek normalleşti. 1970’lerde dışarıda yemek lüks olarak görülüyor, aile efradı veya arkadaşlarla bir araya gelmeye dönük bir etkinlik olarak algılanıyordu. Ama şu anda hayatın kaçınılmaz bir parçası olarak yorumlanıyor. Bu yorumun temelinde artan gelir, şehirleşme ve metropolleşme yatıyor” dedi.

EN BELİRLEYİCİ UNSUR GELİR

Dışarıda yeme içmede en belirleyici unsurun gelir olduğunu dile getiren Ağırdır, şöyle devam etti: “Gelirin yanı sıra hanelerde çoluk çocuk olup olmadığı, ailede dini hassasiyetin bulunup bulunmadığı veya örf ile âdete önem verilip verilmediği de önemli unsurlardan. Tabii beslenmeye, diyete ve spora artan ilgiyi, duyarlılığı da unutmamak gerekiyor ki araştırmamız bunların ev dışı tüketimde belirleyici olduğuna değiniyor.”

Ağırdır, şu aşamada restoran ile kafeye gitmenin ya da fast food mekânında buluşmanın hayat şekli ve geliri ne olursa olsun her aile için önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.

EV DIŞI TÜKETİM ARTIŞINDA DURAKLAMA

Ev dışı tüketim 2016’da geriledi. Bu gerileme hain darbe girişimi ile terör olaylarından ötürü ailelerin evlerine kapanmalarına; AVM, restoran ve kafe gibi yerlerden kaçınmalarına bağlandı.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 40’I ‘FAST FOOD’A GİDİYOR

Türkiye’de dışarıda yemek yeme oranını yüzde 60 olarak açıklayan Bekir Ağırdır, “Bunun yüzde 40’ı fast food mekânlarını ve büfeleri tercih ediyor. Tabii şehirlerde ikamet edenlerin oranı yüzde 90, çalışan oranı da yüzde 40. Hali ile yoğun tempo, dinamik hayat dışarıda yeme içmeyi normal ve doğal kılıyor” ifadelerini kullandı.

ŞEHİRLERDE DIŞARIDA YİYEN-İÇEN ORANI YÜZDE 70

Dışarıda yemek yeme eğiliminin şehirlerde yüzde 65 ila 70 oranında, kırsal kesimlerde yüzde 20-30 olduğunu kaydeden Bekir Ağırdır, “Kırsal kesimde evde yerde yemek yeme oranı yüzde 50’yi aşarken, metropollerde yüzde 20’lere iniyor. O yüzde 20 de dar gelirli bölgelerden, mahallelerden teşekkül ediyor” diye ilave etti.

Ev dışı tüketİm sektörünün büyüklüğü şöyle:

Sene Fiyat (Milyar Lira)

2016 44

2015 55

2014 50

2013 35

2012 25

2011 25