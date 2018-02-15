Dışarıda kedi içeride aslan

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson karşısında saygıda kusur etmedi.
15 Şubat 2018 Perşembe 16:48
Amerika'nın istediği Sisi işte o görüntüler...
Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 16:48
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