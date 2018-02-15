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Dışarıda kedi içeride aslan

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson karşısında saygıda kusur etmedi.

15 Şubat 2018 Perşembe 16:48

Amerika'nın istediği Sisi işte o görüntüler...

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 16:48
  1. sisi
  2. tillerson
  3. kedi sisi
  4. aslan sisi
  5. ezik sisi

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