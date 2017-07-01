Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dış ticarette Lira ağırlığı zirvede

Türk Lirası (TL) ile ihracat Ocak-Mayıs 2017 döneminde geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 113 arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı sonrasında adeta koşmaya başlayan ihracatta TL kullanımı, ocak itibarıyla geçen yılın aynı aylarına göre 5 ayın hepsinde de iki katın üzerinde yükseldi

01 Temmuz 2017 Cumartesi 06:40
Dış ticarette Lira ağırlığı zirvede

Türk lirası (TL) ile ihracat, bu yılın ilk 5 ayında 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 113 artarak 2 milyar 875 milyon dolardan 6 milyar 136 milyon dolara yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl yaptığı TL’ye destek çağrısı, ihracatta TL kullanımının artmasını sağladı. Adeta “dört nala” giden ihracatta TL kullanımı, ocak ayından itibaren bütün aylarda geçen yılın aynı dönemlerine göre iki katın üzerinde arttı.

TL İLE 6 MİLYAR $’LIK İHRACAT

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen ihracat 64,3 milyar dolar, ithalat da 89,1 milyar dolar oldu. TL kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 113,41 artışla 2 milyar 875 milyon 4 bin dolardan 6 milyar 135 milyon 520 bin dolara yükseldi.

Geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde yüzde 4,9 olan toplam ihracat içinde TL’nin payı, 2017’nin aynı döneminde yüzde 9,54’e ulaştı.

İTHALATTA DA ARTIYOR

İthalatta TL kullanımı ise bu yılın ilk 5 ayında 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 24,31 artarak 5 milyar 516 milyon 594 bin dolardan 6 milyar 857 milyon 832 bin dolara çıktı. Geçen yılın ilk 5 ayında toplam 80,2 milyar dolarlık ithalatın yüzde 6,88’ine denk gelen 5,5 milyar dolarlık bölümü TL ile gerçekleştirilirken, 2017’nin aynı döneminde yüzde 7,69’una karşılık gelen 6,85 milyar dolarlık ithalat TL ile yapıldı. Söz konusu dönemde toplam dış ticaret içerisinde TL’nin payı yüzde 6,04’ten yüzde 8,46’ya yükseldi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 06:40
  1. Türk Lirası
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Türkiye İstatistik Kurumu
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arap iş adamları o yaylaya talip oldu
    1. Arap iş adamları o yaylaya talip oldu
    2. CHP'li araştırma şirketinden..
    3. Hatay'a top mermisi düştü... Anında..
    4. AK Partili başkan yardımcısına..
    5. Şimdi yayla zamanı
    6. Trump'tan savaş sinyali: Sabrımız sona..
    7. Sıcak havadan bunalanlara ücretsiz..
    8. Ölümün böylesi... Dinlenme bölümünden..
    9. Mülteci kampına baskın! Çok sayıda ölü..
    10. Onlar'da Bahreyn'de askeri üs kuruyor!
    11. Günün âyet ve hadisi
    12. Dış ticarette Lira ağırlığı zirvede
    13. Karanlık ‘oda’lar da yürüyüşte
    14. PYD, Rakka’da yağma ve işkence yapıyor
    15. Avrupa sapkınlaşıyor!
    16. Pedagojik değil ideolojik
    17. Lut kavminin çocukları
    18. İşgalci İsrail'den Suriye'ye hava..
    19. Kaddafi'nin hançerine paha biçilemedi
    20. Almanya'dan skandal karar!
    Kılıçdaroğlu'nun 15 gündür kaldığı karavanın içi ilk kez görüntülendi
    Kılıçdaroğlu'nun 15 gündür kaldığı karavanın içi ilk kez görüntülendi
    Görenler şok geçirdi! Mahalleli ayağa kalktı
    Görenler şok geçirdi! Mahalleli ayağa kalktı
    Bu yolu 1 saat 11 dakikadan önce geçen yandı
    Bu yolu 1 saat 11 dakikadan önce geçen yandı
    Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var mı sorusuna bakın ne cevap verdi ?
    Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var mı sorusuna bakın ne cevap verdi ?