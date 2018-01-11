Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,2, yakıtlarda yüzde 24,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,2 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 10,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,4, yakıtlarda yüzde 32,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6,6 ARTTI

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,4, yakıtlarda yüzde 1,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,7 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 9,6 ARTTI

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,1, yakıtlarda yüzde 10 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,2 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ…

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ekim ayında 145,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,4 artarak, 2017 Kasım ayında 147,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Kasım ayında 143,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,6 artarak, 2017 Kasım ayında 152,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ekim ayında 147,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,3 azalarak, 2017 Kasım ayında 143 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Kasım ayında 130,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 9,8 artarak, 2017 Kasım ayında 142,8 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2017 YILI KASIM AYINDA 104,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2016 yılı Kasım ayında 110,9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 6,4 puan azalarak, 2017 yılı Kasım ayında 104,5 oldu.