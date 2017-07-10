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Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre, ihracat beklentisi yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre 1,5 puan artarak 126,5 seviyesine yükseldi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:42
Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

Ekonomi Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre 1,5 puan artarak 126,5 seviyesine çıktı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre, İhracat Beklenti Endeksi'ne dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ihracat siparişi beklentisinin, endeksi azalış yönünde etkilediği, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisinin, kayıtlı ihracat sipariş düzeyinin ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyinin ise endeksi artış yönünde etkilediği gözlendi.

İhracat Beklenti Endeksi arttı

Bununla birlikte, endekse dahil edilen tüm soruların yayılma endekslerinin bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda seyrettiği görüldü. Bu etkilerin sonucunda, İhracat Beklenti Endeksi bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 17,4 puan artış gösterdi.

İthalat Beklenti Endeksi, bu dönemde yılın ikinci çeyreğine göre 5,7 puan azalarak 106,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeks, bu yılın 2. çeyreğinde 112 düzeyindeydi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:42
  1. Ekonomi Bakanlığı
  2. Dış ticaret
  3. Beklenti anketi
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