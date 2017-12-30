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Dış ticaret açığı kasım ayında arttı

Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 52.4 büyürken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69.2’ye geriledi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:35
Dış ticaret açığı kasım ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. 

Buna göre, ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.2 artışla 14 milyar 217 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 21.3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar oldu.
Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 52.4 artarak, 4 milyar 148 milyon dolardan 6 milyar 320 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın kasım ayında yüzde 75.5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 69.2’ye geriledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 09:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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