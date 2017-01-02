Dış ticaret açığı Aralık'ta azaldı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2016'da ihracat bir önceki yıla göre yüzde 0,84 azalarak 143 milyar 814 milyon dolardan 142 milyar 610 milyon dolara geriledi. Bu dönemde ithalat da yüzde 4,17 azalışla 207 milyar 226 milyon dolardan 198 milyar 577 milyon dolara düştü.



Bakanlığın aralık ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.



Buna göre, geçen yılın aralık ayında ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 9,31, ithalat da yüzde 2,2 arttı. Söz konusu dönemde ihracat 11 milyar 726 milyon dolardan 12 milyar 817 milyon dolara, ithalat da 17 milyar 984 milyon dolardan 18 milyar 381 milyon dolara yükseldi.



Aralıkta dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,01 artarak 29 milyar 710 milyon dolardan, 31 milyar 198 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise yüzde 11,1 düşüşle 5 milyar 563 milyon dolar olarak hesaplandı. Söz konusu rakam 2015 yılının aralık ayında ise 6 milyar 258 milyon dolar düzeyindeydi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2015'in aralık ayında yüzde 65,2 iken geçen yılın aynı ayında yüzde 69,7 oldu.



2016 yılı verileri



Dış ticaret verileri geçen yılın tamamı açısından değerlendirildiğinde, 2016'da ihracat bir önceki yıla göre yüzde 0,84 azalarak 143 milyar 814 milyon dolardan 142 milyar 610 milyon dolara geriledi. Bu dönemde ithalat da yüzde 4,17 azalışla 207 milyar 226 milyon dolardan 198 milyar 577 milyon dolara düştü.



Dış ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,81 gerileyerek, 351 milyar 41 milyon dolardan 341 milyar 187 milyon dolara indi.



Dış ticaret açığı ise söz konusu dönemde yüzde 11,74 azalışla 55 milyar 967 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu rakam 2015 yılında ise 63 milyar 412 milyon dolar seviyesindeydi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2015'te yüzde 69,4 iken geçen yıl yüzde 71,8'e yükseldi.



