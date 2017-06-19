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Diş tedavisine gitti, gözünden oldu

İngiltere’de diş apsesi için hekime giden 22 yaşındaki genç kadın, gözünden oldu.

19 Haziran 2017 Pazartesi 13:41
Diş tedavisine gitti, gözünden oldu

İngiltere’nin Liverpool şehrinde apse olduğu gerekçesiyle diş hekimine giden 22 yaşındaki Ceri Jones’un bir gözü alınmak zorunda kaldı. Ceri Jones’da nadir görülen "et yiyen’’ kanser bulundu ve ameliyata alındı. Ağzının çatısında bir yumru halinde başlayan şeyin, baş ve boyun tükürük bezlerini etkileyen ’adenoid kistik karsinoma’ olduğu ortaya çıktı. 36 saat süren ameliyat sonunda Jones’un tümör ile birlikte sol gözü de alındı.

Jones’un çenesinin sol tarafındaki kemikler titanyum metal ile değiştirildi ve kanserin yayılması nedeniyle yüzü yeniden yapılandırıldı. Sonuç olarak Jones, ağzının sol tarafındaki dişlerini kaybetti, sağ bacağından alınan kas ve deri ile ağzına nakil yapıldı.

Öte yandan Jones’un ağzındaki yumrunun zamanla baş ağrısına sebep olduğu, dişçide çekilen röntgende bir şey tespit edilemeyince hastaneye yönlendirilip biyopsi yapıldığı, Adenoid Kistik Karsinoma teşhisi konulduktan sonra Liverpool Kadın Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 13:41
  1. apse
  2. göz
  3. İngiltere
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