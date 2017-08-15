Diş sağlığı hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar!

Dişlerimizin daha beyaz ve düzgün biçimde görünmesini her zaman isteriz. Bu elbette sağlıklı dişler demek. Hepimizin bir şekilde kişisel bakımıyla ilgili farklı yöntemleri var. Ancak bu yöntemleri oluştururken doğru diye öğrendiğimiz yanlışlar da var.

Diş etinin kanaması sağlıklı olduğunu gösterir

Bu kesinlikle doğru bildiğimiz en büyük yanlış sanırım. Çünkü uzmanların bilgilerine göre, diş etinin kanaması diş iltihabı belirtisidir. Yani diş etimiz kanadıkça ağzımız mikroplardan arınmayacaktır.

Diş fırçalamaya başlamadan önce diş fırçası mutlaka ıslatılmalıdır

Yanlış. Çünkü dişimizi fırçalamaya başlamamız için ağzımızda yeterli sıvı var. Diş macununu dişlerimizle olduğu gibi ıslatmadan buluşturmak doğru olanıdır.

Diş macununu fazla kullanmak dişi çizer

İçinde kalın partiküller bulunan diş macunları kullanmak zamanla dişi çizebilir. Ayrıca bu zaten yanlış seçim demektir. Doğru seçtiğiniz diş macunu dişi çizmez. Zaten diş minesi, vücudun en kuvvetli yerlerindendir ve kolay kolay zarar görmez. Ancak yine de çok fazla macun kullanmaya da gerek yok tabii.

Sert fırçalar dişi daha iyi temizler

Bu yaklaşım ile dişleri daha iyi temizlemezsiniz, sadece aşındırırsınız. Seçiminiz orta sertlikte bir fırçadan yana yapmanız doğru olandır.

Diş temizletmek alışkanlık yapar

Bu da yanlış bir bilgi. Özenle baktığınız dişleriniz buna mahal vermez çünkü. Eğer ağız sağlığınıza gereken özeni gösterirseniz böyle bir alışkanlık söz konusu olması söz konusu değildir.

Diş teli leke yapar

Eğer ihtiyaç duyuyorsanız elbette diş teli kullanacaksınız ve temizliğine özen gösterdiğiniz, doğru bakım uyguladığınız diş telleri, dişlerinize zarar vermez.

Hamilelikte diş sorunu doğaldır

Hayır, değildir. Bu tamamen hamile kalana kadar geçirdiğiniz süreçte dişlerinize nasıl baktığınızla ilgilidir. Hamilelik döneminde de kalsiyumu bebeğinizle paylaşmaya başlayınca gün yüzüne çıkar, o kadar. Ayrıca acil bir müdahale gerekirse, tedavi de olabilirsiniz.