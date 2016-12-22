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Diş sağlığı hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar!

Diş sağlığını korumak için farkında olmadan yapılan yanlışların ağız ve diş sağlığı üzerinde etkisi çok büyük.

Diş sağlığı hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 00:02
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Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Uzmanı Dt. Fırat Dağcıoğlu ağız bakımı hakkında altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

- Her gün en az iki kere düzenli diş fırçalayın: Herkesin bildiği en temel diş bakım işlemi de olsa, özellikle geceleri diş fırçalamak bazen atlanıyor. Oysa özellikle uyumadan önce diş fırçalamanın önemi çok büyük. Gece boyunca kapalı olan ağız içinde diş çürüğüne sebep olan bakteriler çok daha fazla ve hızlı çoğalıyor. O yüzden aksatmadan gece yatmadan önce ve sabah olmak üzere en az iki kere diş fırçalamayı atlamamak gerekiyor.

- Diş hekimi kontrolünü atlamayın: Ağız içindeki problemler her zaman kendini Ağrı ile göstermez. Ağrımaya başladığında çok ilerlemiş olabilir. Bu da yapılacak tedavinin nispeten daha zor ve uzun olmasına sebep olur. Basit bir dolguyla çözülebilecek bir diş kanal tedavisi, kanal tedavisi ile çözülebilecek bir diş çekim gerektirebilir. Özellikle gece veya önemli günlerde şiddetlenen diş ağrıları kişiyi çok zor durumda bırakır. Bu nedenle 6 ayda bir diş hekimi kontrolü sizin fark etmediğiniz sıkıntıları başlangıç aşamasında tespit eder.

- Diş ipi önemli: Diş fırçalamak diş yüzeylerini temizlerken, diş aralarında kalan plaklara sebep olur. Dişlerde var olan hafif çapraşıklıklar bu durumu arttırır. Diş fırçasının giremediği arayüzleri temizlemenin tek yolu diş ipi kullanmaktır.

- Dişeti sağlığına dikkat edin: Dişeti sağlığı olmadan ağız sağlığından bahsetmek mümkün değildir. Diş sağlığı için gerekli bakımları tam olarak uygulandığında dişetleri de sağlıklı olacaktır. Aksi takdirde dişeti rahatsızlıkları diş problemleri kadar ciddi ağrılar ve sıkıntılar oluşturur.

- İyi beslenin: Sağlıklı beslenmenin diş ve ağız sağlığı açısından önemi büyük. Özellikle C vitamini diş eti sağlığını korurken, yoğurt, peynir gibi hem yağ hem süt içeren besinler diş sağlığı için önemlidir. Diyetten, şekerli ve asitli yiyecek içecekleri çıkarmak, bu besinler tüketildiğinde de diş yüzeylerini temizlemek gerekir. Şekersiz sakız çiğnemek de tükürük akışını arttırarak ağız içinin temizlenmesini kolaylaştırır.

- Sağlık problemleri diş sağlığını da etkiliyor: Kronik rahatsızlıklar vücutta yol açtıkları değişikliklerle ya da kullanılan ilaçlar sebebiyle diş sağlığını etkiler. Bu rahatsızlıkların başında diyabet, kalp hastalıkları, karaciğer ve böbrek yetmezliği, reflü, emoterapi ve radyoterapi öncesi dönem sayılabilir. Bu tip rahatsızlıkların teşhisi konduğunda diş hekiminizle görüşmeniz gerekli tedavilerin yapılması ve gereken önlemlerin alınmasını sağlar.

- Hamilelikte diş bakımını ekstra önemseyin: Hamilelikte değişen hormonlar dişeti hassasiyeti ve kanamalarını arttırır, ağız içinde problem oluşmasını kolaylaştırır. Hamilelerin bu dönemde diş hekimi kontrollerini arttırmaları, diştaşı temizliğini sıklaştırmaları önemlidir. Ayrıca hamilelikte özellikle kullanılacak ilaçlar yüzünden ve erken doğum ya da düşük gibi riskleri önlemek için mümkün olduğunca az tedavi yapmak en doğru olanıdır. Bu dönemi emzirme dönemi takip eder ve annenin ilaç kullanması tercih edilmez. O yüzden özellikle planlı hamilelikler de, hamile kalmadan diş hekimi kontrolüne gitmek ve gereken tüm tedavileri yaptırmak önemlidir.

- Ağız içindeki yaraları ciddiye alın: Genel sağlığı tehdit edebilecek birçok hastalığın ilk belirtileri ağız içinde kendini gösterir. Uzun süre ağızda kalan ya da sık tekrarlayan ağız yaraları, renk değişiklikleri ya da şişlikler oluştuğunda bir diş hekimine ya da ağız hastalıkları uzmanına danışın.

- Süt dişleri önemli: Süt dişleri daimi dişler için yer tutucu görevi görür.. Süt dişlerinin vaktinden önce çekilmesi daimi dişlerde çapraşıklıklara; süt dişlerinde çürüklerin yol açtığı iltihap ve abseler daimi dişlerde şekil ve renk bozukluklarına yol açar. Süt dişleri çıktığı andan itibaren temizlenmeli, 4 yaşından itibaren de düzenli hekim kontrolü yapılmalıdır.

- Ağız içindeki braket, kuron köprü, dolgu ve implant gibi materyallerin bakımını ihmal etmeyin: Ağız içerisine sonradan yerleştirilen her türlü restorasyon titiz bakım gerektirir. Bu bakımlar için kullanılması gereken arayüz fırçaları, ağız duşları ya da köprü altı ipleri gibi aparatları, hekimin önerdiği gibi kullanmak, yapılan tedavinin uzun süre sağlam kalmasını ve ağız içinde temizlenmemiş hiçbir alan kalmamasını sağlar.

 
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HABER YORUMLARI
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reyhan.gumuş

Benim.oğlum.malatyada.asker.faruk.tuğbay.adlı.ust.tey menden.devamlı.dayak.yiyor.dayak.yemek.içinmi.gitti.askere.yoksa.vataaNı.için mibu.mesaj ı.dikkatli.okuyun.lütfen

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