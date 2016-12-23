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Diş gıcırdatmasının nedenleri nelerdir?



Vitamin-mineral eksikliği: Bazı vitaminlerin vücutta eksikliği diş gıcırdatmasına yol açabilmektedir.

Stres: Günlük telaşlar, iş yoğunluğu, geçim derdi, eğitim sıkıntıları, gelecek kaygısı, ailevi problemler ve trafik sıkışıklığı gibi durumlar strese neden olan başlıca sorunlardır.

Yaşam biçimi: Alkol-uyuşturucu kullanımı, düzensiz uyku, kafein tüketimi ile sigara alışkanlığı gibi durumlar diş gıcırdatmasına yol açabilmektedir.

Kişilik özellikleri: Rekabetçi, hırslı, sinirli veya hiperaktif olan kişilerde diş gıcırdatma görülebilir.

Uyku bozuklukları: Uyku bozuklukları diş gıcırdatmasının başlıca sebeplerindendir.

Diş yapısının bozukluğu: Dişlerin yapısal anlamda bozuk olması diş gıcırdatmasına yol açabilmektedir.

Diğer nedenler: Reflü, parkinson hastalığı, antidepresanlar ve bazı psikiyatrik ilaçlar dişleri gıcırdatmaya neden olabilir.

Diş gıcırdatmasının vücuda verdiği zararlar nelerdir?

- Diş kırılmaları

- Diş yüzeyinde aşınma

- Ağrılar

- Dişlerde hassasiyet oluşması

- Diş etinin çekilmesi

- Yanaklarda tahriş

Diş gıcırdatması nasıl tedavi edilir?

Diş yapısının düzeltilmesi: Diş yapısındaki bozuklukların ortadan kaldırılması sorunu önlemeye yardımcı olmaktadır.

Gece koruyucuları: Bu slikon maddeler dişlerin birbirine zarar vermesini önlemektedir. Ancak bu yöntem sorunun tedavisinde yeterli değildir.

Psikolojik destek: Stresten uzak durmak için psikolojik destek almak gerekebilir.

Uyku kalitesini artırmak: Bunun için yatmadan önce yemek yenilmemeli, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddeler kullanılmamalıdır.

Kas gevşetici ilaçlar: Doktor tavsiyesiyle alınan bazı kas gevşetici ilaçlar diş gıcırdatmasını önlemeye yardımcı olmaktadır.