Diş gıcırdatmasının nedenleri nelerdir?
Vitamin-mineral eksikliği: Bazı vitaminlerin vücutta eksikliği diş gıcırdatmasına yol açabilmektedir.
Stres: Günlük telaşlar, iş yoğunluğu, geçim derdi, eğitim sıkıntıları, gelecek kaygısı, ailevi problemler ve trafik sıkışıklığı gibi durumlar strese neden olan başlıca sorunlardır.
Yaşam biçimi: Alkol-uyuşturucu kullanımı, düzensiz uyku, kafein tüketimi ile sigara alışkanlığı gibi durumlar diş gıcırdatmasına yol açabilmektedir.
Kişilik özellikleri: Rekabetçi, hırslı, sinirli veya hiperaktif olan kişilerde diş gıcırdatma görülebilir.
Uyku bozuklukları: Uyku bozuklukları diş gıcırdatmasının başlıca sebeplerindendir.
Diş yapısının bozukluğu: Dişlerin yapısal anlamda bozuk olması diş gıcırdatmasına yol açabilmektedir.
Diğer nedenler: Reflü, parkinson hastalığı, antidepresanlar ve bazı psikiyatrik ilaçlar dişleri gıcırdatmaya neden olabilir.
Diş gıcırdatmasının vücuda verdiği zararlar nelerdir?
- Diş kırılmaları
- Diş yüzeyinde aşınma
- Ağrılar
- Dişlerde hassasiyet oluşması
- Diş etinin çekilmesi
- Yanaklarda tahriş
Diş gıcırdatması nasıl tedavi edilir?
Diş yapısının düzeltilmesi: Diş yapısındaki bozuklukların ortadan kaldırılması sorunu önlemeye yardımcı olmaktadır.
Gece koruyucuları: Bu slikon maddeler dişlerin birbirine zarar vermesini önlemektedir. Ancak bu yöntem sorunun tedavisinde yeterli değildir.
Psikolojik destek: Stresten uzak durmak için psikolojik destek almak gerekebilir.
Uyku kalitesini artırmak: Bunun için yatmadan önce yemek yenilmemeli, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddeler kullanılmamalıdır.
Kas gevşetici ilaçlar: Doktor tavsiyesiyle alınan bazı kas gevşetici ilaçlar diş gıcırdatmasını önlemeye yardımcı olmaktadır.