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Diş eti iltihabı nasıl tedavi edilir?

Ağızdan nefes alma, sigara-alkol kullanımı, C vitamini eksikliği, hormon değişimleri ve stres gibi durumlar diş eti iltihaplanmasına yol açmaktadır.

Diş eti iltihabı nasıl tedavi edilir?
Eklenme: 24 Aralık 2016, 17:54
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Diş eti iltihabı belirtileri nelerdir?

- Kötü nefes kokusu

- Diş etlerinin çekilmesi

- Aşırı tükürük ve salgısı üretimi

- Ağrılı diş etleri

- Kırmızı ve şişkin diş etleri

- Kanama

- Ağızda oluşan kötü tat

- Yemek yemede zorlanma

Diş eti iltihabının nedenleri nelerdir?

Ağızdan nefes alma: Havada asılı bulunan bazı zararlı maddelerin ağıza girmesi diş eti iltihaplanmasına yol açmaktadır.

Diş plakları: Diş eti iltihabının en yaygın nedeni ağızda oluşan plaklarıdır.

Yenilenme sorunları: Şeker hastalığı, sigara-alkol kullanımı, C vitamini eksikliği gibi durumlar diş eti hücrelerinin yenilenme hızını düşürerek ağızda iltihaplanmaya neden olur.

Hormon değişimler: Ergenlik çağına girmek, hamilelik ve menopoz gibi süreçler diş eti iltihabına yol açabilir.

Kanser: Kanserler ağız içi dokusunun yapısını bozarak diş eti iltihaplanmasına neden olur.

Stres: Stres bağışıklık sistemini zayıflatarak diş eti iltihaplanmasına yol açabilir.

Diş eti iltihabı nasıl tedavi edilir?

Ev tedavileri

- Günde en az iki kez dişler fırçalanmalı

- Diş ipi kullanılmalı

- Tuzlu veya karbonatlı su ile gargara yapılmalı

- Antibakteriyel, florit içerikli diş macunu kullanılmalı

- Şekerli gıdalardan uzak durulmalı

- Zerdeçal, bal ve sarımsak tüketilmeli

- Bol C vitamini alınmalı

Doktor tedavileri

Doktor tarafından verilen bazı antibiyotiklerle iltihaplanmanın önüne geçilir. Bu tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda ise cerrahi müdahale gerekebilir.

 
EtiketlerDiş eti iltihabıDiş eti iltihabının nedenleri nelerdir?Diş eti iltihabı nasıl tedavi edilir?KANSER
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