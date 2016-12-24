Diş eti iltihabı belirtileri nelerdir?
- Kötü nefes kokusu
- Diş etlerinin çekilmesi
- Aşırı tükürük ve salgısı üretimi
- Ağrılı diş etleri
- Kırmızı ve şişkin diş etleri
- Kanama
- Ağızda oluşan kötü tat
- Yemek yemede zorlanma
Diş eti iltihabının nedenleri nelerdir?
Ağızdan nefes alma: Havada asılı bulunan bazı zararlı maddelerin ağıza girmesi diş eti iltihaplanmasına yol açmaktadır.
Diş plakları: Diş eti iltihabının en yaygın nedeni ağızda oluşan plaklarıdır.
Yenilenme sorunları: Şeker hastalığı, sigara-alkol kullanımı, C vitamini eksikliği gibi durumlar diş eti hücrelerinin yenilenme hızını düşürerek ağızda iltihaplanmaya neden olur.
Hormon değişimler: Ergenlik çağına girmek, hamilelik ve menopoz gibi süreçler diş eti iltihabına yol açabilir.
Kanser: Kanserler ağız içi dokusunun yapısını bozarak diş eti iltihaplanmasına neden olur.
Stres: Stres bağışıklık sistemini zayıflatarak diş eti iltihaplanmasına yol açabilir.
Diş eti iltihabı nasıl tedavi edilir?
Ev tedavileri
- Günde en az iki kez dişler fırçalanmalı
- Diş ipi kullanılmalı
- Tuzlu veya karbonatlı su ile gargara yapılmalı
- Antibakteriyel, florit içerikli diş macunu kullanılmalı
- Şekerli gıdalardan uzak durulmalı
- Zerdeçal, bal ve sarımsak tüketilmeli
- Bol C vitamini alınmalı
Doktor tedavileri
Doktor tarafından verilen bazı antibiyotiklerle iltihaplanmanın önüne geçilir. Bu tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda ise cerrahi müdahale gerekebilir.