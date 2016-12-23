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Dişler neden çürür?

Ağızda meydana gelen bakteri plakları ve yemek artıkları dişleri aşındırarak çürümeye neden olur.

Diş çürümeleri daha çok kimlerde görülür?

Şekerli-unlu mamülleri tüketenlerde, alkol-sigara kullananlarda, çay-kahve içenlerde ve düzenli olarak diş fırçalamayanlarda diş çürükleri daha fazla görülür.

Diş çürümeleri nasıl önlenir?

- Sabah-akşam dişler düzenli olarak fırçalanmalı

- Her gün diş ipi kullanılmalı

- Şekerli yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durulmalı

- Flörlü ve doğal diş macunları kullanılmalı

- Düzenli olarak diş hekimine gidilmeli

Nasıl diş fırçası seçilmelidir?

Diş fırçaları küçük başlı, orta derece sert ve yumuşak kıllı olmalıdır. Öte yandan başkalarının diş fırçaları kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca fırçanın temiz bir ortamda tutulması ve belli aralıklarla değiştirilmesi gerekmektedir.