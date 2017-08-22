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Diş bozukluklarında tel tedavisine son

Ortodonti Uzmanı Dr. Türkoğlu. şeffaf görüntüsüyle tedavi olduğunuzu kimsenin anlamamasını sağlayan invisalign tedavisi ile ilgili bilinmesi gereken 12 önemli noktayı açıkladı.

22 Ağustos 2017 Salı 14:34
Diş bozukluklarında tel tedavisine son

Ortodontik tedavilerde çoğu hasta diş telinin görüntüsünden rahatsız olduğu için tedaviye yanaşmamaktadır. Ancak ortodontik tedavilerde gelinen en son teknolojilerden biri olan invisalign tedavisi ile tel kullanmadan dişleri düzeltmek mümkün hale geldi. Ortodonti Uzmanı Dr. Pınar Türkoğlu, kişiye özel yapılan şeffaf plaklar ile dişleri istenilen şekilde düzeltmek mümkün olduğunu belirterek, invisalign tedavisinde bilinmesi gereken 12 önemli noktayı şöyle sıraladı. 

Her plağın kullanım süresi 15 gündür ve her plak dişte 0.25-0.55mm kadar hareket sağlar. Invisalign tedavisi hem gençlerde hem de yaşlılarda uygulanabilir. Invisalign tedavisinde ağız içinde herhangi bir tel veya metal parçası olmadığı için batma veya yara olmaz.

Invisalign tedavisi günlük yaşamı olumsuz olarak etkilemez. Konuşmada bozukluğa neden olmaz ve kişi iş hayatına aksama olmadan devam edebilir.
Plakları yemek sırasında istediğiniz gibi çıkartabilir, istediğiniz zaman dişlerinizi fırçalayabilir ve diş ipi kullanabilirsiniz.

Invisalign plaklarının en önemli özelliği neredeyse tamamen görünmez olmasıdır. Sizden başka kimse şeffaf plak taktığınızı fark edemez.
Hastalar 1-2 günlük alışma dönemini geçirdikten sonra plakların ağızlarında olup olmadığını fark etmezler.

Su gibi normal sıcaklıktaki şekersiz içecekleri içerken plakları çıkarmaya gerek yoktur. Fakat çay gibi sıcak ve şeker içeren şeyler içerken plakları çıkarmanız önerilir.
Invisalign tedavisine başlamadan önce bütün çürüklerin ve diş taşlarının temizlenmiş olması, ağız içindeki tüm bakım işlemlerinin bitmiş olması gerekmektedir. Çünkü plak için ölçü alındıktan sonra ağızda herhangi bir işlem uygulanmaz.

Invisalign tedavisinde, ortodontik tellerdeki gibi ağrı ve gerginlik olmaz ancak her yeni plakta bir kaç gün süren rahatsızlık olabilir. Bu normaldir ve dişlerinize bir kuvvet geldiğinin göstergesidir.

Invisalign tedavisinde plaklar günde en az 20-22 saat takılmalıdır.
Tedavi sırasında istenilen he rşey yenilebilir ancak plaklar tekrar takılmadan önce mutlaka dişler fırçalanmalı ve plaklar temizlenmelidir. 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 14:34
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  • AfrikalıAfrikalı2 sa önce
    Ben kullanıyorm gayet güzel memnunum dişlerimin arasındaki boşluklar kapandı,Herkese tavsiye ederim
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