Dış basından ABD-Rusya gerilimine tepki

ABD, Rusya'ya karşı tehlikeli bir adım attı. Washington yönetimi, 35 Rus diplomatı siber saldırı yöntemi ile 'seçimlere müdahale ettiği' bahanesiyle sınır dışı etme kararı aldı.



ABD, seçimlerdeki 'siber saldırı' iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomat hakkında sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre veren ABD, Rusya'nın Maryland ve New York'taki diplomatik temsilciliklerini de kapattı. ABD Başkanı Obama, Rusya'ya yönelik daha fazla önlem alınacağını söyledi.



ABD'nin beklenmeyen hamlesi, ABD basınında geniş yankı uyandırdı.



Washington Post: ABD Rusya'nın desteklediğine inanıyor



Washington Post gazetesi, şu ifadeleri kullandı:





ABD Başkanı Obama, ABD Başkanlık seçimlerinde Amerikan siyasi siteleri ve e-mail hesaplarının Rusya tarafından hacklenmesi nedeniyle Rusya'nın resmi ve gizli servislerine yaptırım uyguladı.



Dışişeri Bakanlığı Washington ve San Francisco'taki 35 Rus diplomatın sınır dışı etti. Onlara ve ailelerine ABD'den ayrılmaları için 72 saat süre verildi. Diplomatlar, diplomatik statüleri ile bağdaşmayan hareketler yaptıkları için istenmeyen adam ilan edildi. Rusya, Obama yönetiminin Rus hükümetinin ABD'deki Başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığı iddiasını reddetti.



ABD gizli servisi, Rusya'nın Donald Trump'ın kazanması için yardımcı olmayı amaçladığını öne sürerken, Trump ise bu iddiayı reddetti. FBI ve CIA, Rusya'nın seçimlerde Trump'ın kazanması için yardım ettiği sonucuna vardı. Başkan Obama'nın, Rusya'nın siber saldırısına cevap verecekleri sözünden sonra Perşembe günü duyuruldu. Obama, Rus hükümetini başka adımlar tekrarlamaması konusunda uyardı. Obama, “Rusya'nın hareketlerine karşı alarmda olmalıyız" dedi. ABD'nin üç servisi de Rus istihbaratının siber saldırıları desteklediğine inanıyor.

NY Times: ABD ile Rusya Cenevre'de konuyu görüşmüştü



New York Times gazetesi ise haberi şu şekilde okuyucularıyla paylaştı:



Obama yönetimi, Rusya'nın iki gizli servisinin 2016'daki başkanlık seçimlerine etki ettiğini ve Demokratik Ulusal komite ve diğer siyasi organizasyonlara saldırdığına inanıyor.



ABD, Rus istihbaratı tarafından kullanılan siber saldırı bilgisayar sistemi ile bağlantılı bulgulara ulaştıklarını açıkladı.

Trump söz konusu iddiaları reddetti.



Obama yönetimi detaylı analitik raporlar hazırlamayı planlıyor. FBI ve CIA'dan bu konuda açıklayıcı raporlar istenecek. Bu raporlar üç hafta içinde yayınlanmış olacak. FBI ilk siber saldırıların 2015'te yapıldığına ulaştı. ABD ile Rusya, bu tür saldırıların bir daha tekrarlanmaması yönünde Cenevre'de görüştü.



Obama, Rusya istihbaratından 4 isme yaptırım uyguladı. Yaptırım uygulanan isimler şöyle: Igor Valentinovich Karavoc (Halen Rus istihbaratında şef), Sergey Aleksandrovich Gizunov, Igor Olegovich Kostyukov ve Vicdemir Stepanovich Alekseyev (Hepsi Rus istihbaratıyla bağlantılı isimler)





Siber saldırıyı destekleyen 3 şirket var: Esage Lab olarak da bilinen Zor Security, Special Technologies Center, Autonomous Non-commercial Organization Professional Association of Designers of Data Processing Systems

USA Today: Obama ve ekibi rapor sunacak



ABD'nin Rusya'daki bazı temsilcilikleri kapattığına işaret eden USA Today, Obama'nın "Rusya daha önce de siber saldırılarla seçim sonuçlarını etkiledi" sözlerine yer verdi. Gazetede, Obama yönetiminin siber saldırılarla ilgili Kongre'ye bir rapor sunacağı da belirtildi.



El-Arabiya: ABD 35 Rus diplomatı kovdu



Suudi Arabistan'ın yarı resmi haber kanalı El-Arabiya, "Amerika, 35 Rus diplomatı kovdu" başlığıyla duyurduğu haberinde. Obama'nın Rusya'ya yönelik tehditlerine de yer verdi.



El-Cezire: Obama Rusya'ya karşı yaptırım açıklıyor

ABD Başkanı Barack Obama'nın açıklamalarını flaş gelişme olarak duyuran Katar finanslı El-Cezire ise şu ifadeleri kullandı:



Obama, Rusya yönetimini ABD seçimlerini etkilediği için yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.