Cloudflare

Dış basından ABD-Rusya gerilimine tepki

ABD'nin 35 Rus yetkiliyi "siber saldırı" gerekçesiyle sınırdışı etme kararı, ABD basınında ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Obama ekibinin Rus yetkilileri cezalandırdığı belirtilen haberlerde, Trump'ın bu iddiaları reddettiğine de yer verildi.

Dış basından ABD-Rusya gerilimine tepki
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:42
Bu haber 1.300 kez okundu

ABD, Rusya'ya karşı tehlikeli bir adım attı. Washington yönetimi, 35 Rus diplomatı siber saldırı yöntemi ile 'seçimlere müdahale ettiği' bahanesiyle sınır dışı etme kararı aldı.

ABD, seçimlerdeki 'siber saldırı' iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomat hakkında sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre veren ABD, Rusya'nın Maryland ve New York'taki diplomatik temsilciliklerini de kapattı. ABD Başkanı Obama, Rusya'ya yönelik daha fazla önlem alınacağını söyledi.

ABD'nin beklenmeyen hamlesi, ABD basınında geniş yankı uyandırdı.

Washington Post: ABD Rusya'nın desteklediğine inanıyor

Washington Post gazetesi, şu ifadeleri kullandı:

  • ABD Başkanı Obama, ABD Başkanlık seçimlerinde Amerikan siyasi siteleri ve e-mail hesaplarının Rusya tarafından hacklenmesi nedeniyle Rusya'nın resmi ve gizli servislerine yaptırım uyguladı.
  • Dışişeri Bakanlığı Washington ve San Francisco'taki 35 Rus diplomatın sınır dışı etti. Onlara ve ailelerine ABD'den ayrılmaları için 72 saat süre verildi. Diplomatlar, diplomatik statüleri ile bağdaşmayan hareketler yaptıkları için istenmeyen adam ilan edildi. Rusya, Obama yönetiminin Rus hükümetinin ABD'deki Başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığı iddiasını reddetti.
  • ABD gizli servisi, Rusya'nın Donald Trump'ın kazanması için yardımcı olmayı amaçladığını öne sürerken, Trump ise bu iddiayı reddetti. FBI ve CIA, Rusya'nın seçimlerde Trump'ın kazanması için yardım ettiği sonucuna vardı. Başkan Obama'nın, Rusya'nın siber saldırısına cevap verecekleri sözünden sonra Perşembe günü duyuruldu. Obama, Rus hükümetini başka adımlar tekrarlamaması konusunda uyardı. Obama, “Rusya'nın hareketlerine karşı alarmda olmalıyız" dedi. ABD'nin üç servisi de Rus istihbaratının siber saldırıları desteklediğine inanıyor.

NY Times: ABD ile Rusya Cenevre'de konuyu görüşmüştü

New York Times gazetesi ise haberi şu şekilde okuyucularıyla paylaştı:

Obama yönetimi, Rusya'nın iki gizli servisinin 2016'daki başkanlık seçimlerine etki ettiğini ve Demokratik Ulusal komite ve diğer siyasi organizasyonlara saldırdığına inanıyor.

ABD, Rus istihbaratı tarafından kullanılan siber saldırı bilgisayar sistemi ile bağlantılı bulgulara ulaştıklarını açıkladı.
Trump söz konusu iddiaları reddetti.

Obama yönetimi detaylı analitik raporlar hazırlamayı planlıyor. FBI ve CIA'dan bu konuda açıklayıcı raporlar istenecek. Bu raporlar üç hafta içinde yayınlanmış olacak. FBI ilk siber saldırıların 2015'te yapıldığına ulaştı. ABD ile Rusya, bu tür saldırıların bir daha tekrarlanmaması yönünde Cenevre'de görüştü.

Obama, Rusya istihbaratından 4 isme yaptırım uyguladı. Yaptırım uygulanan isimler şöyle: Igor Valentinovich Karavoc (Halen Rus istihbaratında şef), Sergey Aleksandrovich Gizunov, Igor Olegovich Kostyukov ve Vicdemir Stepanovich Alekseyev (Hepsi Rus istihbaratıyla bağlantılı isimler)

  • Siber saldırıyı destekleyen 3 şirket var: Esage Lab olarak da bilinen Zor Security, Special Technologies Center, Autonomous Non-commercial Organization Professional Association of Designers of Data Processing Systems

USA Today: Obama ve ekibi rapor sunacak

ABD'nin Rusya'daki bazı temsilcilikleri kapattığına işaret eden USA Today, Obama'nın "Rusya daha önce de siber saldırılarla seçim sonuçlarını etkiledi" sözlerine yer verdi. Gazetede, Obama yönetiminin siber saldırılarla ilgili Kongre'ye bir rapor sunacağı da belirtildi.

El-Arabiya: ABD 35 Rus diplomatı kovdu

Suudi Arabistan'ın yarı resmi haber kanalı El-Arabiya, "Amerika, 35 Rus diplomatı kovdu" başlığıyla duyurduğu haberinde. Obama'nın Rusya'ya yönelik tehditlerine de yer verdi. 

El-Cezire: Obama Rusya'ya karşı yaptırım açıklıyor

ABD Başkanı Barack Obama'nın açıklamalarını flaş gelişme olarak duyuran Katar finanslı El-Cezire ise şu ifadeleri kullandı:

Obama, Rusya yönetimini ABD seçimlerini etkilediği için yaptırım kararı aldıklarını açıkladı. 

 
EtiketlerABDAmerikaRusyaObaBarack ObamaKatarArabistanObama9 AralıkFBTimesUlusWashingtonSan FranciscoKosValentino
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Trump'tan Putin'e övgü dolu sözlerTrump'tan Putin'e övgü dolu sözler

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, Vladimir Putin'in ABD'li diplomatlara yaptırım…

İran destekli yabancı teröristler yine sahnedeİran destekli yabancı teröristler yine sahnede

Suriye iç savaşında Beşşar Esed rejimi güçleri ile muhalifler arasında…

Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… SaldırdılarDünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar

Önceki gece saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başlanan ateşkes ihlal ediliyor.…

299 İranlı gazeteci özür diledi! Sebebi ise...299 İranlı gazeteci özür diledi! Sebebi ise...

Bir grup İranlı gazeteci ve aktivist, İran destekli milis grupları…

Ateşkeste yeni gelişme... Rusya: Türk tarafı ile hemen temasa geçeceğizAteşkeste yeni gelişme... Rusya: Türk tarafı ile hemen temasa geçeceğiz

Suriye'deki ateşkes mutabakatını BMGK'ya sunan Vitaly Churkin, BM üyelerinin bazı…

Araplar, Google'da bakın en çok ne aramışlar?Araplar, Google'da bakın en çok ne aramışlar?

Arama motoru Google’da bu yıl Suudi Arabistan'da en çok iş…

'Musul'a sadece Türkiye girebilir''Musul'a sadece Türkiye girebilir'

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in torunu 33 yaşındaki Mesut Torun,…

Bu da korkak hırsız!Bu da korkak hırsız!

Almanya'da yaşanan olayda ATM'den para çeken kişinin cebinden cüzdanını çalan…

Trump: 1 milyon oy iptal!Trump: 1 milyon oy iptal!

ABD'de 8 Kasım'da yapılan seçimlerde Başkan seçilen Donald Trump, milyonlarca…