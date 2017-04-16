% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Dış basın referandum sonuçlarını böyle gördü

Türkiye'de 58 milyon seçmenin oyladığı anayasa referandumuyla ilgili ilk sonuçlar %51,4 Evet, %48,6 Hayır olarak açıklandı. Dış basın referandum oylamasını manşetlere taşıdı.

Dış basın referandum sonuçlarını böyle gördü
Eklenme: 16 Nisan 2017, 20:38

İngiltere: The Guardian: İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Guardian, ilk sonuçların ardından, 'Erdoğan gücünü artırdı' başlığı atarken, anayasadaki değişikliğin 1923'den bu yana meydana gelen en köklü değişiklik olduğuna dikkat çekildi.

BBC: 'Erdoğan'ın Evet cephesi önde' başlığı atıldı.

Independent: Gazete, 'Erdoğan "üstün güce" sahip oldu' başlığını attı

ABD: CNN International: Köklü yayın kuruluşu CNN, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geniş kapsamlı yetki vermek için sandık başında' manşetini attı.

Almanya: Bild: Hayır kampanyaları yürüten Alman Bild gazetesi, 'Sonucu belli olmayan oyun' başlığını atarken, 'Türkiye'de Yüzde 54 Evet’ dedi ifadelerinde bulundu. Gazetenin internet sitesi referandum sonuçlarını canlı olarak aktardı.

Fransa: Fransa’da saat 17.45 itibarıyla gazetelerin internet sitelerinde ve haber kanallarında yayınlanan haberlerde “Evet” oyunun önde olduğu belirtiliyor.

Fransız haber kanallarında gün boyu aralıklarla ve canlı olarak İstanbul ve Ankara’daki seçim merkezlerinden yayın yapan muhabirler, Türkiye için “Demokrasinin geleceğini” belirleyecek olan referandumda “Evet” ile “Hayır” arasında kıran kırana bir yarış olmasının beklendiğini ifade ediyordu.

Le Figaro: Fransız gazete internet sitesinde yayınladığı haberde Türkiye’de sandıkların yüzde 90’ının açıldığını, son belirlemelere göre 55 milyon Türk seçmenin yüzde 52.7 oranında Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin artırılması yönünde bir karar verdiğini yazdı.

İskandinavya: İskandinav ülkeleri İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya basınından pek çok haber sitesi, Türkiyedeki anayasa değişikliği referandumu sonuçlarını canlı olarak yayınlıyor.

 
EtiketleralmanyaingiltereDÜNYA Haberleri
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R kocak

Bahceliseniunutmaz muslumanturkhalki

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R kocak

Bahceliseniunutmaz muslumanturkhalki

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isüzgen

dış basının yorumu olumlubazıları hariç

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osmanoğlu2023

diş liler içimize sızdığıkadar dışa kapanmalıyız..!

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Murat

Allah için sizde hiç taraf tutmadınız tam bir gazetecilik

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ESTERGONLUCİHANGİR

BUSEFİLHACLI İTTİFAKI VETASMALIYERLİLAWRENCELERİNE KARŞI,EVETSN.BAHÇELİ, TEBRİK EDİYOR MİLLETSIZLERİ.AKPARTİDEKISATILMIŞ TRUVA ATLARINADELIKANLISİYASETDERSİ VERDİNİZ. GÜLLERVEÖZGÜL AĞIRLIKLILARİNVE TURKIYE'YIRUSYA ILE SAVAŞIN EŞİĞINE GETİRENACEMİTALİMATÇISTRATEJISTLER'E DERS (!) VERDİNİZ.TARİH SIZI REİSİMİZ -YILDIRIM -BAHÇELİ'NİNHAÇLİ İTTİFAKINA KARŞI BUMUKADDES MÜCAHEDENIZİ ANLATACAKTIR.

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Adem uzun

Tüm dünya kıçınıda yırtsa sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında,Hilal haçı yenmistir.Türk Milletini daha güzel günler beklemektedir.Varolllll Reis Varolllll

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yörükoğlu

Başbakan balkon konuşmasına çıkmadan 5 dakika önce ekrana çıkmadan balkona çıkmadan AKP BALKONA ÇIKTIalt yazısını ekranda tutuyor A Hakan KanalDa de.Geldi günaha girme

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hrn

Haşırt geçmiş olsun

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