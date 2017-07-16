Dış basın 15 Temmuz Destanı'nı böyle gördü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türkiye genelinde yapılan anma törenleri dış basında büyük yankı bulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin altı çizildi

Reuters haber ajansı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen kutlamayı ve TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhalefet partisi üyelerinin bir araya gelişini yazdı. Reuters kutlamalardan çok sayıda fotoğraf paylaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına yer verdi.

Alman Bildgazetesi, "İstanbul'da mega gösteri" başlığını atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği mahkemelerde tek tip kıyafet önerisine de geniş yer verildi. Gazete Ankara'daki törende de geniş katılım olduğunu okuyucularına duyurdu.

Fetullah Gülen'in saklandığı ABD'de yayın yapan Washington Post ise "Türkiye darbe girişiminin birinci yıldönümünü intikam hissiyle anıyor" yorumuyla haberleştirdi.

Norveç gazetesi Aftenposten binlerce insanın ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldüğünü yazarken, "Darbe girişiminin yıl dönümünde muazzam bir kalabalık var" ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER DESTANINI KUTLUYOR"

Fransız gazetesi Le Monde da web sitesinden 15 Temmuz anma törenlerine yer verdi. Gazete, "Başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye hükümeti destanı kutluyor" başlığını attı.

İngiliz gazetesi The Guardian da idam tartışmalarını manşete taşıdı. "Türkiye'de darbe girişiminin yıldönümünde Erdoğan, idam cezasını destekledi" başlığını kullanan gazete törenlere katılımın sel olduğunu yazdı.

Financial Times Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarına yer vererek, darbe girişimi sırasında sokağa çıkanların Türkiye'nin geleceğini kurtardığını söylediğini okuyucularına aktardı.

BBC "Türkiye başarısız darbenin yıldönümünü anıyor" başlığıyla internet sitesinin manşetinden verdiği haberinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbecilere karşı direnişin simgesi haline gelen Boğaziçi Köprüsü'nde yaptığı konuşmayı aktarırken, "Erdoğan'ın gece yarısı Ankara'ya geçip geçen yıl darbecilerin saldırdığı dakikalarda Meclis'e hitap edeceğini" yazdı.

Haberde, "İstanbul dev yıldönümü panoları ve minareler arasına asılmış darbe karşıtı sloganlarla dolu" ifadelerine yer verildi.

BBC, Erdoğan şu sözlerine vurgu yaptı: "Benim vatandaşımın elinde silah mı vardı? Sadece elinde aynen bugün olduğu gibi bayrağı vardı, ama bunun yanında çok daha etkili bir silah vardı. O silah da imanıydı, imanı."

"TÜRK DEMOKRASİSİNİN ZAFERİ"

AFP ajansı ise Türkiye'nin başarısız darbe girişimini 'Türk demokrasisinin zaferi' olarak kabul ettiğini yazdı ve 15 Temmuz'u 'demokrasi ve milli birlik günü' ilan edip, ulusal tatil yaptığını hatırlattı.