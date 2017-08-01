Diş ağrısından kurtulmanın doğal yolları

Sarımsak



Sarımsak antibakteriyel özellikleri sayesinde her türlü diş ağrısından kurtulmanıza yardımcı olabilir.Bir diş sarımsağı alın, hafifçe ezin.Biraz kaya tuzu ekleyip ağrayan dişe koyun.Bu uygulama ağrınızı kesecektir.Sarımsağın bu sihirli gücü içeriğindeki allisin maddesinden gelir.Allisin hafif bir antibiyotik etkiye sahiptir ve doğal antibakteriyellerdendir.Fakat sarımsak, geceyi kurtarmanıza yarayan geçici bir çözümdür ve en kısa sürede doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Tuz



Tuzun ağrı giderici özellikleri vardır.Kaya tuzu normal tuzdan daha fazla tıbbi değer içerir.Diş ağrısı için sıcak bir bardak suya ½ çay kaşığı kaya tuzu koyun çözülsün.Tuzlu sudan biraz alıp ağzınızda gargara yapın.Bunu birkaç kez yapıp, her seferinde suyu tükürün.Diş ağrısından kurtulmak için günde 2 kez uygulayın.

Karanfil

Karanfil diş ağrısını tedavi etmede uzun zamandır tercih edilen doğal bir yöntem olmuştur..Diş ağrısını hafifletmekte etkili bir bitkidir.Karanfil antiseptik özelliği sayesinde diş ağrısına iyi gelmekle kalmaz, diş çukurlarına yerleşmiş mikropları da kırar.Dişiniz ağrıdığında ağrıyan dişe karanfil koyabilir veya karanfil yağı sürebilirsiniz.

Limon



Limon kabuğu diş ağrısından kurtulmanın doğal yollarındandır.Limon diş ve diş etlerini güçlendirmek için yardımcı olan C vitaminini zengin miktarda içerir.Bir tutam tuz ile 1 çay kaşığı ince öğütülmüş limon kabuğunu karıştırın ve dişinizin ağrıdığı dişte sorun olan yerleri tedavi etmek için diş tozu olarak kullanın.Günde iki kez bu karışımla diş ve diş etlerine masaj yapın.Dişiniz ağrısı geçmekle kalmayacak dişleriniz de beyazlayacaktır.

Pul Piper



Kırmızı pul biber diş ağrısından kurtulmanın doğal yollarındandır.Dişiniz çok ağrıyor ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız, mutfağa gidin ve pul bibere biraz tuz ekleyip dişinize koyun, ağrınız kısa sürede kesilecektir.

Soğan



Soğan, diş ağrısından kurtulmanın doğal yollarındandır.Sarımsakta olduğu gibi, soğan da antibakteriyel özelliklere sahiptir.Her gün yapmanız gereken şey sadece bir kaç dakika için küçük bir parça çiğ soğan çiğnemek.Bu uygulama ağızdaki ve dişlerdeki bakterileri yok etmeye yardımcı olacaktır.Diş ağrısı için, bir parça soğanı ezin ve dişinizin ağrıdığı yere yerleştirin.Diş ağrısını önlemek için her gün bir parça soğan çiğnemek yeterli olacaktır.