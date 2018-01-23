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Diriliş Ertuğrul 103. bölüm 2.fragmanı! Vatan hainlerine tokat gibi cevap

Yeni bölümü merakla beklenen Diriliş Ertuğrul'da fetih sonunda gerçekleşiyor. İşte Diriliş Ertuğrul 103. bölüm 2.bölüm fragmanı ve tüm merak edilenler...

23 Ocak 2018 Salı 13:31

Son bölümüyle izleyenlerin nefesini kesen Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 103. bölüm 1 ve 2.fragmanı yayınlandı. TRT 1'in her bölüm izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul 103. bölüm 2. fragmanı izleyenleri duygulandırdı. Peki Diriliş Ertuğrul 103. bölümünde neler olacak? "Bugün eğer bir yurdumuz varsa şehitlerimizin sayesindedir" diyen Ertuğrul vatan hainlerine tokat gibi cevap verdi.

 Diriliş Ertuğrul 103.bölüm 1.fragmanı 

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ertuğrul, mancınık yerinde Bahadır Bey’in cesedini bulamayınca onun kaçtığını anlamış ve onu ayağına getirmesi için Turgut’u Çavdar Obası’na göndermişti. Çavdar Obası’nı basıp beyliğe kurulan Bahadır Bey ise Aslıhan ile Turgut’u esir almıştı.

Ertuğrul, Bahadır Bey’in bu yaptıklarını öğrenip Çavdar Obası’na giderken karşısına Atsız çıkmış, ondan da Ares ile Bahadır Bey’in işbirliğini ispatlayan mektubu almıştı. Nihayetinde Çavdar Obası’na giden Ertuğrul bütün suçlarından sonra Bahadır Bey’i, Sancar’ı ve onlardan yana olan beyleri bertaraf etmiş, Karaca’yı da Aslıhan öldürmüş, böylece hainler yok edilip Çavdar Obası da Türk obaları da huzura kavuşmuştu.

Bahadır’ı ortadan kaldırdıktan sonra Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için önünde hiçbir engel kalmayan Ertuğrul nasıl bir plan ortaya koyacak? Kaleye açılan gizli geçitten girebilecek mi? Kalede ne gibi bir mukavemetle karşılaşacak? Kale fethedilebilecek mi? Titan’ın tuzak kurup Ertuğrul’u öldürmesini bekleyen Ares, planının başarısız olduğunu öğrendikten sonra ne yapacak? Kalede ne gibi tedbirler alacak? Ertuğrul kaleye girerse ne yapacak? Kaleyi kaybedecek mi? Yoksa Ertuğrul’u mağlup mu edecek?

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 13:31
  1. Diriliş Ertuğrul
  2. 103.bölüm
  3. yeni bölüm
  4. fragman
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