Diriliş Ertuğrul'un 104.bölüm 2.fragmanı yayınlandı

Son bölümü büyük beğeni toplayan Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları gelmeye devam ediyor. TRT 1 ekranlarının en beğenilen dizisi Diriliş Ertuğrul 104.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 104.bölümü 31 Ocak çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak. Peki Diriliş Ertuğrul 104.bölümünde neler olacak? "Çok zorluklar gördüm Ertuğrul, son bir muradım kaldıysa oda oğullarımı bir arada görmektir" diyen Hayme ana ölecek mi?

Diriliş Ertuğrul 104.bölüm fragmanı



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 104.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ertuğrul, Bahadır ve ailesini bertaraf ettikten sonra Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için yola koyulmuş, gizli geçitten girip nihayet kaleyi fethetmişti. Ares ise kendini ölüler arasına saklayarak kaçmayı başarmıştı. Ertuğrul’un bundan sonraki idare siyaseti ne olacak? Kaleyi fethetmesi Ertuğrul’a ne gibi mesuliyetler yükleyecek? Ares’i yakalamak için ne yapacak?

İmparatordan gelecek tehditler ve saldırılara karşı ne gibi tedbirler alacak? Kaleyi kaybeden ve ölülerin arasına gizlenip kaçan Ares nereye gidecek? Bilecik Tekfuru’na ulaşabilecek mi? Ertuğrul’dan kaleyi geri almak için nasıl bir yol izleyecek? Yakalanacak mı yoksa ordu toplayıp geri mi dönecek?

Yaralanan Titan’ın akıbeti ne olacak? Ares’in peşine düşen Atsız onu yakalayabilecek mi? Ertuğrul’un fetih haberi geldikten sonra Sultan nasıl bir karşılık verecek? Emir Saadeddin’in bu duruma tepkisi ve planı ne olacak?

HAYME HATUN KİMDİR?

Hayme Hatun tarihte büyük acılar ve sıkıntılar yaşamış Osmanlı hatunu, Osman Gazi’nin nenesidir.Necdet Sakaoğlu’nun bildirdiğine göre, tarihçiler tarafından fazla araştırılmamış olan Hayma Ana’nın anısı Domaniç beldesinin halkı tarafından yaşatılmıştır. Çarşamba köyündeki bir mezarın yüzyıllar boyunca yöre halkı tarafından Hayma Hâtun’un kabri olarak ziyaret edildiğini duyan Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid 1892 yılında burada bir türbe inşa ettirmiştir. Diğer taraftan da İdris-i Bitlisî Heşt Behişt isimli tarihinde Osman Gazi’nin küçük oğlu Alâeddin Paşa’yı Bilecik’te annesinin yanında ikamet ettirdiği yazmaktadır.

Osmanlı padişahlarının müslüman olmayan cariyelerle evlenmeleri geleneği henüz başlamadığı için Hayma Hâtun’un Türk olduğu kesindir. Bir başka inanışa göre ise, Hayme Ana, Kaya Alpoğlu Süleyman Şah’ın eşi, Ertuğrul Gazi’nin annesi ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin de büyükannesidir. Kocası Süleyman Şah’ın Fırat Nehri’ni geçerken boğularak ölmesi üzerine Kayı Boyu’nun başına geçen Hayme Ana, Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad’ın yer göstermesi üzerine önce Ankara Karacadağ, ardından da Domaniç ve Söğüt’e yerleşir.

Ertuğrul Gazi, “Devlet Ana” diye de anılan annesi Hayme Ana’yı, Çarşamba köyünde her yıl çadır kurduğu bir tepe üzerine defnettirdi. Sultan II. Abdülhamid, 1892’de Hayme Ana’nın kabri üzerine bugünkü türbeyi yaptırdı. Çarşamba köyünde vefat eden Hayme Ana için mezarı başında anma töreni düzenleniyor. Hayme Hatun’un türbesi ve Hayme Ana heykeli Kütahya’nın Domaniç ilçesinde görülebilecek en önemli yerlerden biridir.