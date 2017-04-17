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Diriliş'te 'Ertuğrul' dönemi bitiyor

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da önümüzdeki sezon yeni bir sayfa açılıyor. Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı 'Ertuğrul'un dönemi sona ererken, Osman Gazi dönemi başlıyor. Yapım ekibinin Osman Gazi'yi oynayacak başrol için çalışmalara başladığı ve Düzyatan'ın diziye veda ettiği iddia ediliyor.

Diriliş'te 'Ertuğrul' dönemi bitiyor
Eklenme: 17 Nisan 2017, 13:17

TRT'nin büyük ilgiyle izlenen dizisinde 3 sezondur Ertuğrul Gazi dönemi ele alınıyor. Çekim kalitesi, oyunculukları, kostümleri ve başarılı hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitleyen dizide, Ertuğrul karakterini canlandıran ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan için sona geliniyor.

Dizide önümüzdeki sezon yeni bir sayfa açılıyor.Yeni sezonda Engin Altan Düzyatan'lı dönem bitecek ve Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin dönemi işlenmeye başlanacak. Bu nedenle Osman Gazi'yi canlandıracak bir oyuncu aranıyor.

Yapımcıdan 2 yeni film
Medyaradar'ın haberine göre; yönetmenlik koltuğuna Metin Günay'ın oturduğu dizinin senaryosuna Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ imza atıyor. Müziklerini ise Alpay Götekin ve Zeynep Alasya yapıyor. Diriliş dizisinin yapımcısı ve tasarımcısı Tekden Film'in patronu M. Mehmet Bozdağ'ın bir yandan da 2 tane sinema filmi için birden çalıştığı iddia edildi.

 

 
EtiketlerEngin Altan
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