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Diriliş'te Düzyatan dönemi kapanıyor mu? Yapımcıdan flaş açıklama!

Medyada çıkan sevilen dizi Diriliş Ertuğrul ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Reyting rekorları kıran dizi hakkındaki bazı haberlere Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Eklenme: 17 Nisan 2017, 19:55

Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Bey’i canlandıran başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın diziye veda edeceği haberleri sosyal medyayı sallamıştı. Başarılı oyuncunun dizinin yapı taşlarından biri olduğu ancak yeni sezonda başka bir ismin dönemi başlanacağı ve bu nedenle de Engin Altan Düzyatan’ın diziye veda edeceği haberleri yayılmıştı. Reytingleri alt üst eden dizi hakkında çıkan haberlere Mehmet Bozdağ tarafından yalanlama geldi. Mehmet Bozdağ Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Engin Altan Düzyatan hayranlarına müjdeyi verdi ve bu haberlerin doğru olmadığı söyledi.

İşte Mehmet Bozdağ tarafından yapılan açıklama:

 
EtiketlerErtuğrul Gazi dönemiEngin Altan DüzyatanOsman GaziMehmet Bozdağ
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Yukselkilic

Beni alsınlar ne olur para mara istememyeterki dedemi oynamak bana nasip olsun insallah inşallah

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Yeni Akit
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