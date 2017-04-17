Diriliş'te Düzyatan dönemi kapanıyor mu? Yapımcıdan flaş açıklama!

Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Bey’i canlandıran başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın diziye veda edeceği haberleri sosyal medyayı sallamıştı. Başarılı oyuncunun dizinin yapı taşlarından biri olduğu ancak yeni sezonda başka bir ismin dönemi başlanacağı ve bu nedenle de Engin Altan Düzyatan’ın diziye veda edeceği haberleri yayılmıştı. Reytingleri alt üst eden dizi hakkında çıkan haberlere Mehmet Bozdağ tarafından yalanlama geldi. Mehmet Bozdağ Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Engin Altan Düzyatan hayranlarına müjdeyi verdi ve bu haberlerin doğru olmadığı söyledi.

İşte Mehmet Bozdağ tarafından yapılan açıklama: