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Diriliş Ertuğrul 106. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 106. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu.Dizideki en azılı hain olan Emir Sadettin Köpek için son yaklaşıyor...

09 Şubat 2018 Cuma 13:17

TRT 1 ekranlarının rekor dizisi Diriliş Ertuğrul 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümü farklı bir olaya sahne olan Diriliş Ertuğrul'da yeni bölüm yine nefes kesecek. Peki Diriliş Ertuğrul'da önümüzdeki hafta neler olacak? "Bu ganimet Tekfur Ares'in imparatorluğa yolladığı mektubun bir nüshasıdır. Bir emiriniz hariç diğerlerini zan altında bırakmam sultanım" diyen Ertuğrul, Sadettin Köpek'in ismini veriyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 13:17
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YORUM YAZ

  • Osman19Osman192 sa önce
    Biz, Müsluman Turkun değerlerini istismar ediyor diye garyi milli medyaya kizarken, müslüman oldugunu iddia eden sözde yerli medya-yapımcı degerlerimize hainlik ediyor alçakca istismar ediyor, hemde devlet denetiminide devlet tv'sinde. Ertugrul'da 5yildir bikmadan usanmadan ayni seyleri tekrar etmek en hafif ifadeyle fecaattir. Basta M.Bozdogan eline kil kafar firsat gecince sonuna kadar istismar eden embesiller Allah bin turlu belanizi versin.
  • Osman19Osman192 sa önce
    Biz, Müsluman Turkun değerlerini istismar ediyor diye garyi milli medyaya kizarken, müslüman oldugunu iddia eden sözde yerli medya-yapımcı degerlerimize hainlik ediyor alçakca istismar ediyor, hemde devlet denetiminide devlet tv'sinde. Ertugrul'da 5yildir bikmadan usanmadan ayni seyleri tekrar etmek en hafif ifadeyle fecaattir. Basta M.Bozdogan eline kil kafar firsat gecince sonuna kadar istismar eden embesiller Allah bin turlu belanizi versin.
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