Diriliş Ertuğrul'da Afrin operasyonuna gönderme

TRT'nin izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümüne Ertuğrul bey ve arkadaşlarının namaz kılıp dua ettiği sahneler damga vurdu.

ZEYTİN DALI HAREKATINA GÖNDERME

Dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" şeklindeki sözler, kahraman Mehmetçiğin Afrin operasyonuna gönderme olarak yorumlandı.