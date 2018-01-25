Diriliş Ertuğrul'da Afrin operasyonuna gönderme
Karacahisar Kalesi'nin fethi öncesi Ertuğrul bey ve arkadaşlarının dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" sözleri ile Afrin operasyonuna gönderme yapıldı.25 Ocak 2018 Perşembe 10:19
TRT'nin izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümüne Ertuğrul bey ve arkadaşlarının namaz kılıp dua ettiği sahneler damga vurdu.
ZEYTİN DALI HAREKATINA GÖNDERME
Dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" şeklindeki sözler, kahraman Mehmetçiğin Afrin operasyonuna gönderme olarak yorumlandı.