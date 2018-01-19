Diriliş'te 3 oyuncu daha diziden ayrılıyor...

Diriliş 'Ertuğrul' 103. son bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından izleyicilerin meraklı bekleyişi başladı. Samsa, Bahadır Bey, Karaca Hatun ve Sancar'ın ardından diziye 3 oyuncu daha veda edecek. İşte detaylar...

3 OYUNCU DİZİYE VEDA EDİYOR

Ertuğrul Postoğlu (Bahadır Bey), Gürbey İleri (Sancar), Aslıhan Güner (Karaca Hatun) ardından gelecek bölümde diziye iki oyuncu daha veda ediyor.

Ertuğrul Bey, çok istediği Karacahisar Kalesi'ni ele geçiriyor. Tekfur Ares'in kellesini alarak obaya geri dönüyor. Böylece Ares karakterini canlandıran başarılı oyuncu Cemal Hünal, diziye veda ediyor.

Bir diğer isim ise 4. sezonda diziye katılan ve Titan karakterini canlandıran Ogün Kaptanoğlu.

Diziye katıldığı günden bu yana Atsız karakteri ile izleyiciye kendini sevdiren Orhan Kılıç da diziden ayrılıyor.

Konuk oyuncu olarak Diriliş Ertuğrul'a katılan Kılıç'ın, Karacahisar Kalesi'nin alınmasının ardından Aksakallıların yanına dönmesi bekleniyor.