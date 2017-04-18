Diriliş'in yapımcısından Düzyatan hayranlarına sevindirici haber!

İddialara göre sezon sonunda Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılıp, Osman Gazi döneminin devam edeceği haberleri ortaya atılmıştı.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve tasarımcısı Tekden Film'in patronu M. Mehmet Bozdağ da konu ile ilgili olarak kişisel sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınladı.

Diriliş Ertuğrul hakkında yapılan resmi açıklama şöyle;

"Bugün bazı yayın organlarında Bir Dönem Kapanıyor Diriliş Ertuğrul'da Flaş Gelişme başlıkları adı altında Diriliş Ertuğrul dizimizin başrol oyuncusu Engin Altan Düzatan'ın sezon sonunda diziden ayrılacağına dair asılsız haberler yayılanmıştır. Üç sezondur büyük bir hassasiyetle hazırlanan dizimizin senaryosu tarihi alışa uygun şekilde devam etmektedir. Söz konusu haberlerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadir. İzleyicinin büyük beğenisini ve sevgisini kazanan Diriliş Ertuğrul heyecan, aksiyon ve sürprizilerle yeni bölümleriyle devam etmektedir."