DİRİLİŞİN FOTOĞRAFI

MUHAMMED UZUN / FARUK ARSLAN - Türkiye’de 2017 çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesini tanımadı. Türkiye ekonomisinde bu yıl en önemli gelişme ise, üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümesi oldu. 2017 yılının Akit için anlamı daha bir başkaydı. Akit Medya Grubu, çeyrek asrı geride bırakmanın gururunu yaşadı.

Trump’a Kudüs tokadı

6 Aralık’ta ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan etti. Açıklamanın ardından Türkiye ve dünyadan büyük tepkiler ardı ardına geldi. 13 Aralık’ta İstanbul’da tarihi bir karara imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesini tanımadı. Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğu resmen ilan edildi.



21 Aralık’ta ABD’ye tarihi bir tokat daha indirildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan ‘Kudüs’ oylamasında ABD’nin tehditlerine rağmen tasarı kabul edildi. Küresel haydut ABD ve terör devleti İsrail’e dünyadan asrın tokadı indi.

2017 yılı Türkiye için çok önemli gelişmelere sahne oldu. Yeni yıla damgasını vuran tartışmalar arasında cumhurbaşkanlığı sisteminin referandumda kabulü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’ye geri dönmesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK terör örgütüne yönelik vurulan son yılların en ağır operasyonları yer aldı. FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimiyle başlayan ve sonrasında ABD’de devam eden Reza Zarrab tiyatrosunun da çöktüğü 2017 yılında, Batılı ülkeler tarafından Türkiye’ye karşı sürekli ekonomik operasyonlar düzenlendi. İşte 2017’nin önemli anları:



ŞEHİT POLİS FACİAYI ÖNLEDİ



Henüz 2017 yılının ilk saatlerini yaşarken Türkiye, acı haberi gece saat 1.15 sıralarında aldı. İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’ya yönelik terör saldırısı gerçekleşti. 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı DEAŞ adına Abdulkadir Masharipov üstlendi.



5 Ocak’ta İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen terör saldırısında bir polis memuru ve bir adliye çalışanı şehit düştü.



21 Ocak’ta yeni anayasa paketinin halkoyuna sunulması TBMM’de 339 oyla kabul edildi.



DEAŞ’A GEÇİT VERİLMEDİ



7 Şubat’ta OHAL kapsamındaki 686 Sayılı KHK ile toplam 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkarıldı. 330 akademisyen de ihraç edildi.



18 Mart’ta dünyanın en uzun aralıklı köprüsü unvanına sahip olacak ‘’1915 Çanakkale Köprüsü’’nün temeli atıldı.



30 Mart’ta Fırat Kalkanı Harekatı sona erdi.



ERDOĞAN AK PARTİ’YE ÜYE OLDU



16 Nisan’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getirecek yeni anayasa referandumunda Türkiye genelinde yüzde 51.4 “evet”, yüzde 48.6 “hayır” çıktı.



2 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, 979 gün sonra AK Parti’ye yeniden üye oldu.



11 Mayıs’ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ünlü sanatçı İbrahim Erkal hayatını kaybetti.



6 Haziran’da Türkiye’nin dış ilişkilerinde etkili rol oynayan bir diğer krizi ise Katar ile yaşandı.



14 Haziran’da CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada tutuklama kararı çıktı. Berberoğlu’na vatana ihanet suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.



15 Haziran’da Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan başlayarak İstanbul Maltepe’ye kadar yürüdü.



18 Haziran’da MİLGEM projesi kapsamında milli savaş gemisi Burgazada’da denize indirildi.



22 Haziran’da Türkiye, Katar’da askeri üs kurdu.



19 Temmuz günü Bakanlar Kurulu değişikliği yapıldı. Başbakan Binali Yıldırım, yeni kabineyi açıkladı. 6 bakanın görevi değişti, 5 yeni isim kabineye girdi.



29 Ağustos’ta Suudi Arabistan Pasaport Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2017’de 1.7 milyon Müslüman hac ibadetini gerçekleştirdi.



12 Eylül’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda imzaların atıldığını açıkladı. Sistemin teslimi halinde, Türkiye, S-400 kullanan ilk NATO üyesi olacak.



20 Eylül’de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liseye giriş sınavı TEOG’un kaldırıldığını açıkladı.

25 Ekim’de MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, İyi Parti’yi (İP) kurdu.



3 Kasım’da İçişleri Bakanlığı’nın, evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebileceği kurumlar arasına il ve ilçe müftülükleri de eklendi.



9 Kasım’da gazetemiz Akit, Türkiye’nin en büyük gücü olan aile kurumunu yok edici kanun düzenlemelerinin yanlışlığına dikkat çekti.



18 Kasım’da milli haltercimizNaim Süleymanoğlu’nun ölümü, 2017 yılının üzücü olayları arasında yer aldı.



23 Kasım’da ‘Sırp kasabı’ Ratko Mladic müebbet hapse mahkum oldu.



30 Aralık’ta asgari ücrette artış devam etti. Hükümet, önümüzdeki yıl asgari ücreti 200 TL artışla net 1.603 TL olarak belirledi.

Kadir abi Hakk’a yürüdü



29 Mayıs’ta Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, kızının evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kadir Demirel, kızı ve damadı arasındaki ihtilafı gidermek için gittiği Başakşehir’de damadı Cemil Yavuz Karanfil tarafından öldürülmüştü. Kadir Demirel’i hunharca katleden ve 4 aya yakın bir süre de polisten kaçan Cemil Karanfil ise İzmir’de kıskıvrak yakalanarak yargı önüne çıkarıldı.

AKİT çeyrek asrı geride bıraktı



12 Eylül’de gazetemiz Akit, çeyrek asrı geride bıraktı. 12 Eylül 1993’de “Beklenen Vakit” adıyla başladığı zorlu yolculuğuna “Akit”, “Anadolu’da Vakit” ve son olarak da Yeni Akit ismiyle devam eden Akit Medya Grubu, darbeci zihniyete karşı verdiği destansı mücadelede 25. yılın gururunu yaşıyor.

ARAKAN’A GİTTİ

24 Ağustos’ta Myanmar yönetiminin kontrolündeki Budist çetelerin Müsümanlara yönelik sürdürülen etnik temizlik kapsamında 230 köy ve bölgede 25 binden fazla ev, cami, medrese ve işyeri yakıldı. 1 milyonu aşkın Arakanlı yerinden-yurdundan edildi. 5 bin Arakanlı kayıp. Zulümden kaçmaya çalışan Arakanlılar’ın 109’unun cesedi Bangladeş kıyısına vurdu. Soykırıma karşı çıkan Türkiye, Arakan’a yönelik en çok yardım ulaştıran ülke oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, insanlık dramına dikkat çekmek ve Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan Arakanlılara yardım çalışmalarını yerinde incelemek üzere Bangladeş’e gitti.

‘İyi ki varsın Eren’



11 Ağustos’ta Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında PKK’lı teröristler ile çıkan çatışmada, 15 yaşındaki Eren Bülbül de şehit düştü. 15 yaşında, hayatının baharında toprağa düşen Trabzon’un yiğidi Eren Bülbül’ün sosyal medyadaki Facebook hesabından yaptığı “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımına karşılık tüm Türkiye “Eren iyi ki varsın” mesajını paylaştı.

Barzani istifa etti



26 Eylül’de Kuzey Irak’ta dünyanın karşı çıktığı Barzani’nin düzenlediği bağımsızlık referandumu yapıldı. Türkiye, Irak, İran’ın kesin bir dille kabul etmediği referandumun ardından Irak ordu birliklerinin düzenlediği operasyon sonucunda Kerkük merkezinde tamamen kontrol sağlandı, Mesut Barzani ve peşmergeleri darmadağın oldu. Barzani ise istifa etmek zorunda kaldı.

ABD’de tiyatrodan mahkeme kuruldu



30 Kasım’da Türkiye ve dünya gündemini meşgul eden önemli başlıklardan biri de Reza Zarrab’ın ABD’de yargılanmasıydı. Ancak Türkiye’ye yönelik 17-25 Aralık kumpasının ikinci dalgası olan okyanus ötesi operasyonu ABD’nin elinde patladı. Davadan kurtulmak için ABD ile işbirliğine giden Reza Zarrab, sanık konumundan tanık sıfatına geçtikten sonra ABD’nin istediklerini söylemeye başladı. Kurulan tiyatro sahnesinde başrol oyunculuğu verilen Zarrab’ın, mahkemede söylediği her şey karşılıksız çıktı.

Batının küstah tavrı



11 Mart’ta faşist Hollanda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türk vatandaşları ile buluşmasını engellemek için uçuş iznini iptal etti. Aynı Hollanda, küstah tavrını sürdürerek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın Hollanda’da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler de engellendi. Bakan Kaya’nın Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmedi. Atlarıyla, itleriyle Türklerin üzerine saldıran Hollanda yönetimi kendi aşağılıklarını savundu.

Avrupa şampiyonu olduk



21 Mayıs’ta Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız tarih yazdı. Üst üste üçüncü kez katıldığı Final Four’da ikinci kez final oynayan ve İstanbul’da Olimpiakos’u 80-64 yenerek Euroleague Şampiyonu olan Fenerbahçe, Türk basketbol tarihinde Avrupa’nın 1 numaralı kupasını kazanan ilk takım oldu.



9 Ekim’de ise EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere ile karşı karşıya gelen Türk milli takımı maçı 2-1 kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.