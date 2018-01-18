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Diriliş'e damga vuran kelle alma sahnesi
TRT'nin izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş'e bu hafta Ertuğrul beyin Bahadır beyin kellesini aldığı anlar damga vurdu.
18 Ocak 2018 Perşembe 10:12
Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:12
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Diriliş Ertuğrul dizisi
Ad Soyad
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hainlere olum zalimlere cehennem
30 dk önce
ayni seyi chp nin genel kurulunda yapmak istiyorum onume gelen ibneyi kes dogra, Allahim nasip et nolur vallahi billahi bir tane birakmamaya soz veriyorum
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