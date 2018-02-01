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Diriliş Ertuğrul'un bazı bölümleri Alanya'da çekilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'un bazı bölümleri Antalya’nın Alanya ilçesinde çekilmesine karar verildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 13:55
Diriliş Ertuğrul'un bazı bölümleri Alanya'da çekilecek

TRT’de yayınlanan, sahneleri ve çekim mekanlarıyla büyük beğeni toplayan Diriliş Ertuğrul dizisinin bazı bölümlerinde 'Alaiye' (Alanya'nın eski adı) konu alacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle, Nisan ve Mayıs aylarında setini Alanya’ya taşıyacak olan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin bazı bölümlerinin burada çekilmesi ilçe için büyük bir tanıtım fırsatını da beraberinde getirirken, turizmi canlandırma hayali de turizmcileri umutlandırdı.

Dizinin konu alacağı Alaiye tarihi

1221 yılında "Kalonoros" adıyla bilinen ve Kilikya Ermeni Krallığı’na bağlı olan Kyr Vart’in yönetimindeki kent, Anadolu Selçuklu Sultanı birinci Alaaddin Keykubat’a teslim edilir ve adı Alaiye olarak değiştirilir. Birinci Alaaddin Keykubat, büyük bir imar faaliyetine başlar, eski surları sağlamlaştırır, yeni surlar inşa eder ve Alanya’ya en parlak dönemini yaşatır. Bugünkü mevcut surlar, büyük sarnıçlar, Tersane, Kızılkule, Tophane, ve İçkale’deki saray kompleksi Alaaddin Keykubat’ın yaptırdığı eserlerden bazılarıdır. Ehmedek, Akşebe Mescidi, Andızlı Camii, Selçuklu hamamı, Aşağı Kale hamamı da Selçuklu döneminde yaptırılmıştır. Alaiye’nın alınmasıyla birlikte, Anadolu Selçuklu Devleti Akdeniz kıyılarında güçlü bir kalenin yanı sıra, hem deniz hem de karada güçlü bir dayanağa sahip olur. Gelişen iç, dış ve transit ticarette Alaiye özel bir konuma ulaşır. Alaiye, 14. yüzyılın ilk yarısında Anadolu Selçuklularının önde gelen bir ticaret kenti, önemli bir deniz üssü, Mısır ve Suriye ile güçlü ilişkileri olan bir ticaret ve gemi inşa merkezi olarak Anadolu’nun ve Akdeniz’in önemli kentleri arasında yer alır. 1935 yılında kenti ziyaret eden Atatürk ise şehre Alanya adını vermiştir.

İHA

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 13:55
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Diriliş Ertuğrul dizisi
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