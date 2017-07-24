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Diriliş Ertuğrul'un ünlü oyucusu dondurmacı oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Tüccar Hasan karakteriyle tanına Fırat Topkorur, oyunculukta istediği parayı kazanamayınca dondurma satmaya başladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 20:39
Diriliş Ertuğrul'un ünlü oyucusu dondurmacı oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Tüccar Hasan karakteriyle tanına Fırat Topkorur, oyunculukta istediği parayı kazanamayınca dondurma satmaya başladı.

Beşiktaş Çarşı’da açtığı dondurma tezgahının başında görüntülenen Fırat Topkorur, muhabirleri fark edince şaşırdı.

Fırat Topkorur
Fırat Topkorur

Oyunculuğu bırakmadığını söyleyen Topkorur, “Oyunculukta her zaman iş alamıyoruz. Bu yüzden boş zamanlarımda dondurma satıyorum. Çok da güzel para kazanıyorum. Oyunculukta kazanmadığım parayı dondurma satarak kazanıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Uzun süre iş alamayan oyuncu arkadaşlarım var, yeri geldiğinde ekmek parası bile bulamıyorlar. Bu duruma düşmemek için hem kendimin işçisiyim, hem de patronum” dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 20:39
  1. Tüccar Hasan
  2. Fırat Topkorur
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