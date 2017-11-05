Diriliş Ertuğrul'un filmi çekilecek!

“Diriliş Ertuğrul” dizisinin yapımcısıMehmet Bozdağ, bir basın kuruluşuna verdiği açıklamalarda film müjdesi verdi.

Bozdağ'ın 'Diriliş”in filmi olacak mı?' sorusuna şu şekilde cevpa verdi:

Devam edecek. 3 sezon tasarlamıştım. Ama ilgi çok yoğun olunca 4. sezona da devam etme kararı aldık. Ertuğrul kısmı bir sezon daha devam edecek. Nasip olursa “Diriliş Osman” kısmına da geçmeyi planlıyorum. “Diriliş”in filmi de olacak.