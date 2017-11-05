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Diriliş Ertuğrul'un filmi çekilecek!

Kısa sürede tüm Türkiye'nin gönlüne taht kuran Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı, yakında ünlü dizinin filminin çekileceğini açıkladı.

05 Kasım 2017 Pazar 11:46
Diriliş Ertuğrul'un filmi çekilecek!

“Diriliş Ertuğrul” dizisinin yapımcısıMehmet Bozdağ, bir basın kuruluşuna verdiği açıklamalarda film müjdesi verdi. 

Bozdağ'ın 'Diriliş”in filmi olacak mı?' sorusuna şu şekilde cevpa verdi:

Devam edecek. 3 sezon tasarlamıştım. Ama ilgi çok yoğun olunca 4. sezona da devam etme kararı aldık. Ertuğrul kısmı bir sezon daha devam edecek. Nasip olursa “Diriliş Osman” kısmına da geçmeyi planlıyorum. “Diriliş”in filmi de olacak.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 11:46
  1. Diriliş”in filmi olacak mı?
  2. Mehmet Bozdağ
  3. Diriliş Ertuğrul
  4. Diriliş Osman
  5. Ertuğrul
  6. Diriliş
  • Deliormanlı Deliormanlı 1 sa önce
    Ertuğrul Gazi’nin hayatıyla, kişiliğiyle hiç alakası olmayan bir dizi. Ertuğrul Gazi devrinde Türkmen obalarının cihat düşüncesi yoktu, İslam dini hakkında çok derin bilgileri de yoktu, göçebeydiler, hayvanlarına otlak, mallarına pazar aradılar. Sınırlarda koruma gücü olarak görev yaptılar. Ertuğrul Gazi tüm kaynaklarda itidal sahibi, etrafındaki Türkmen ve Rum beyleriyle dostane ilişkileri olan, gayesi obasına huzur ve rızık temin etmek olan bir boy beyi olarak tanıtılır.
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