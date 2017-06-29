Diriliş Ertuğrul'un 4.sezonunda neler olacak?

Diriliş Ertuğrul'un 3.sezon finalinde Ertuğrul Bey ölümle burun buruna gelmiş, heyecan yükselmişti. Peki dizinin gelecek sezonunda neler olacak?

Bir önceki haberimizde Ertuğrul Bey'in henüz ölmeyeceğini, bunun dayanağı olarakta Osman'ın daha doğmadığını ifade etmiştik.

4.SEZONDA YAŞANACAKLAR

Ertuğrul Bey'in sırasıyla Gündüz, Savcı ve Osman adında çocuklarının olduğunu tarihten biliyoruz. Ancak henüz Osman doğmadı.

Gelecek sezon Ertuğrul Bey, annesi, hanımı, çocukları ve Dündar bey Bilecik sınırına yerleşerek orada bir uç beyi kuracak. Orada asayişi sağlayan Ertuğrul Bey'e Domaniç dirlik olarak verilecek.

Ertuğrul Bey'in tarihe olan yani sadece dizi için kurgulanmamış olan alpleri Samsa, Turgut, Abdurrahman'dır. Bu alpler Osmanlı'nın kuruluşunda büyük rol oynayacaktır.

Kayı Boyu'nda sıra gelir beylik seçimine. Dündar Bey bu seçimi beklemez ve oradan ayrılır. Ertuğrul bey üç oğlunu da sırasıyla yanına çağırır.

Gündüz ve Savcı, beyliği kendi iradeleriyle Osman'a bırakırlar. Bunu duyan Dündar Bey, Bayat boyuna sığınır. Dündar Bey, Bayat Boyu'nu Osman Bey'in bulunduğu Kayı Boyu'na karşı kışkırtır.

Osman'ın liderlik özelliklerini taşımadığına ve yaşından dolayı yetersiz olduğuna Bayat boyunu ikna etmeye çalışır. Bunu öğrenen Osman Bey ise amcası Dündar Bey'i yemeğe çağarır. Ardından onu bir okla vurarak öldürmek zorunda kalır.

Osman Bey'in Osmanlı'yı 4.sezon sonu veya 5.sezonda kuracağı tahmin ediliyor.

Dizinin 4.sezonunda tarihte yazılanlara uyum sağladıkları takdirde bu yazılanların gerçekleştiğini göreceğiz.