Diriliş Ertuğrul'dan sürpriz transfer

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan ve Onur Öztürk'ün paylaştığı Diriliş Ertuğrul dizisine kadın oyuncu katıldı.
Dizideki Helena karakterini Burçin Abdullah canlandıracak.
Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan ve Onur Öztürk'ün paylaştığı Diriliş Ertuğrul dizisine kadın oyuncu katıldı.
Dizideki Helena karakterini Burçin Abdullah canlandıracak.
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