Diriliş Ertuğrul'dan sürpriz transfer

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, Burçin Abdullah'ı oyuncu kadrosuna kattı.

Diriliş Ertuğrul'dan sürpriz transfer
Eklenme: 12 Ocak 2017, 16:18
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Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan ve Onur Öztürk'ün paylaştığı Diriliş Ertuğrul dizisine kadın oyuncu katıldı.

Dizideki Helena karakterini Burçin Abdullah canlandıracak.

 
EtiketlerDiriliş EruğrulTRTEngin Altan DüzyatanBurçin Abdullah
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