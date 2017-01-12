Diriliş Ertuğrul'daki Karacahisar Kalesi'ni kim, ne zaman fethetti?

Osmanlı’nın ilk fethettiği kale, Karacahisar Kalesi'dir. TRT ekranlarında 3. sezon yayınlanacak olan Diriliş Ertuğrul'da Karacahisar Kalesi ve Karacahisar Tekfuru önemli karekter olacak. Peki Karacahisar Kalesi Osmanlı için neden bu kadar önemlidir?

Karacahisar Kalesi Osmanlı için neden önemliydi?



Eskişehir’in güneybatısında, Porsuk Çayı ’nın yanındaki platonun üzerinde kurulmuş bir Bizans kalesidir. Karacahisar Kalesi konumu ve mimari özellikleri itibari ile “Kastron” ya da “Kale Kent” olarak adlandırılan yerleşimlerin özelliklerini yansıtır. Anadolu’da 7. ve 8. yüzyılda oluşmaya başlayan kale kentler Orta Bizans döneminin askerî şehirleri olarak tanımlanmaktadır.

Peki Karacahisar Tekfuru kimdir?



Karacahisar Tekfuru Karacahisar Kalesinin komutanıdır. Karacahisar Tekfuru aslında Ural Beyin hanımı Çolpan Hatun’un babasıdır. Karacahisar Kalesi; Eskişehir’in güneybatısında, Porsuk Çayı ’nın yanındaki platonun üzerinde kurulmuş bir Bizans kalesidir.



Kalenin tekfuru bölgede bulunan diğer Bizans tekfurları gibi Anadolu Selçuklu Devleti’ne vergi veriyordu.Böylece Bizans île Türkler arasındaki barış devam ediyordu. Osman Bey Söğüt’e yerleştikten sonra Karacahisar tekfuru iktidarını kaybedeceğini düşünerek Osman Bey’e karşı düşmanca davrandı. Sonuçta Osman Bey tekfuru yendi ve 1288 yılında Karacahisar Kalesi’ni fethetti.Kalenin yakınında bulunan Karacaşehir’e Türkleri yerleştirdi. Karacaşehir’de kalabalıklaşan halk, Eskişehir’e gelip Karacaşehir’deki camide hutbe okutmak istediklerini bildirdiler. Şeyh Edebali’nin yardımı ile Osman Bey Karacaşehir’deki camide hutbe okunmasına izin verdi. Oraya kadı ve imam tayin etti. 1299). Karacahisar Kalesine sahip olan Osman Bey, Bizans topraklarında ilerledi ve beyliğin sınırlarını genişletti. Osmanlı Devleti'nin temeli Karacahisar Kalesi'nin alınması ile atılmış oldu.

Karacahisar Kalesi ne zaman fethedildi?



Osmanlı Devletinin ilk fethi de Karacahisar Kalesinin Feth edilmesi ile başlamıştır. Karacahisar kalesi Osman Bey döneminde feth edilmiştir. Osman Bey Karacahisar’ı tek başına feth edememiş ve Sultan Alaeddin Osman Bey’e asker ve mühimmat gönderince OSman Gazi ilk olarak KAracahisar kalesini Fetih etmiş ve Osmanlı yerleşik hayata geçmiştir.



Karacahisar Savaşı, Osman Beyin İnegöl Tekfurunun kontrolündeki bizans kalesini fethetmesi ve beyliğinin büyümesine vesile olmuş, aynı zamanda kendisinin 2. savaşı olmuştur. Osman Bey, Ermenibeli’de düştüğü pusudan kurtulup sefer hazırlıklarını tamamladıktan sonra ilk fethini gerçekleştirmek ve Gazi unvanını almak için 300 kişilik bir ordu hazırlayıp İnegöl yakınlarındaki Kulacahisar kalesine bir gece baskını düzenledi. Mücadele çok kısa sürdü. Beklemedikleri bir saldırıyla karşılaşan Bizanslı askerler mukavemet gösteremeyip teslim oldular. Kulaca Hisar kalesi oldukça stratejik bir konumdaydı. Bu kalenin fethedilmesi ile Bizansın bölgedek askeri bir yığınak yapabileceği önemli bir hareket noktası ele geçirilmiş oldu.





Osman Bey, kaleyi fethettikten sonra Bizanslı köylülere şu konuşmayı yapmıştır;



“Gönlünüzü hoş tutun, korkmayın. Canınıza, malınıza, ırzınıza zerre ziyan gelmeyecektir. Bunu ben, Kayı beyi Osman size söylerim. Şimdi pazara gidecekler yola koyulsun. Onları benim yiğitlerim koruyacaktır. Dönüşleri de böyle olacaktır. Bundan böyle hep böyle olacaktır. Kulacahisarı hep yiğitlerim koruyacaktır. Size ziyan verecekleri yiğitlerim karşılayacaktır. Geceniz gündüzünüzden emin olacaktır!”

Önemli bir Bizans kalesinin fethedilmesi Osman Beyin namının yayılmasına vesile olmuştur. Beylik olamayan, Kayılar gibi küçük gruplar halinde yurt tutan Türkmenler Osman Beyi yeni fatihleri olarak görerek kendisine tabi olmaya başladılar. Kayılar bu savaştan sonra kalabalıklaşmış, güçlenmiş ve Beylik olma yolunda ilk önemli adımlarını atmaya başlamıştır. Kulacahisar kalesinin fethi daha büyük ve daha çetin bir savaşın ilk evresi olmuştur. Sırada İnegölün fethi vardır.