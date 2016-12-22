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Diriliş Ertuğrul'da üzen ayrılık

TRT'nin en iddialı dizisi Diriliş Ertuğrul'dan üzen bir haber geldi Simon karakterini canlandıran Lebip Gökhan diziye veda etti

Diriliş Ertuğrul'da üzen ayrılık
Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:41
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TRT 1'in sevilen yapımı 'Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat veren Sedef Şahin ile 'Philip' rolünü canlandıran Cenk Kangöz'ün ardından 'Simon'u canlandıran Lebip Gökhan da diziden ayrıldı.

"EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Fenomen dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Simon rolüyle gönüllerde taht kuran değerli aktör Lebip Gökhan'a dizimizdeki emekleri için teşekkür eder, sanat hayatında başarılar dileriz" denildi.

"TÜM DİRİLİŞ AİLESİNE TEŞEKKÜRLER"

Lebip Gökhan ise İnstagram'da yaptığı açıklamada, "Tüm Diriliş Ertuğrul ailesine ve izleyicilerine sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

 

 
EtiketlerDiriliş Ertuğrul'
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