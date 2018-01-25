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Diriliş Ertuğrul 104. Bölüm fragmanı yayınlandı

Dün akşam 103.bölümü ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:21

Dün akşam 103.bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitleyen Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Dün geceki bölümde Karacahisar kalesi Ertuğrul ve alpleri tarafından fethedilmiş, bizans tekfuru Ares kaleden ölü taklidi yaparak kaçmıştı. Yeni bölümde Ares'in Titan ile buluştuğu görülüyor. Karacahisar kalesine gelen Bizans elçisi kaleyi Ertuğrul Bey'den geri istiyor.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 09:21
  1. Diriliş Ertuğrul dizisi
  2. 103.bölüm
  3. 104.bölüm
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  5. fragman
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