Diriliş Ertuğrul 104. Bölüm fragmanı yayınlandı

Dün akşam 103.bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitleyen Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Dün geceki bölümde Karacahisar kalesi Ertuğrul ve alpleri tarafından fethedilmiş, bizans tekfuru Ares kaleden ölü taklidi yaparak kaçmıştı. Yeni bölümde Ares'in Titan ile buluştuğu görülüyor. Karacahisar kalesine gelen Bizans elçisi kaleyi Ertuğrul Bey'den geri istiyor.