Diriliş Ertuğrul'da sürpriz gelişme! Geri döndü

Ekranların rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul’da izleyicinin heyecanla beklediği yeni düşman sonunda diziye katıldı.
3 ay önce attan düşen yakışıklı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk iyileşerek diziye ana düşman olarak döndü.
Nefes kesen fragmanla gelen Diriliş yepyeni bir dekor ve yeni yüzlerle seyirci karşısına geleceğini gösterdi. Yeni bölümde Tefkur’un has adamı olarak gelecek olan Vasilyus karakterini Çağdaş Onur Öztürk oynayacak
Diriliş “Ertuğrul” nefes kesecek yeni bölümüykle Çarşamba 20:00’de TRT 1’de.
Çağdaş Onur Öztürk kimdir?
16 Ağustos 1979 senesinde dünyaya gelen Çağdaş Onur Öztürk aslen Sivaslıdır. Başarolu dizi ve film oyuncusu Öztürk Anadolu üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünden mezun olmuştur. Gazi, Sakarya Fırat, Kuzey Güney, Böyle Bitmesin, Kendine İyi Bak ve Aşktan Kaçılmaz gibi dizilerde rol alan Çağdaş Onur Öztürk son olarak TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Vasilyus karakterini oynamaktadır.