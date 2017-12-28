Diriliş 'Ertuğrul'da şoke eden idam...

Son bölümüyle izleyenleri ekranlara kilitleyen Diriliş Ertuğrul 101.bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz bölümde Karacahisar Tekfur'u Ares, Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz Alp'i kaçırdıktan sonra düzenlediği hain planlar ekranlara geldi. Peki Diriliş Ertuğrul 101.bölümünde neler olacak? "Bu gaza ile Nikea'nın ve dahi Konstantiniyye'nin fetih yolunu açmış olacağız. Hedefimiz güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan tüm cihandır" diyen Ertuğrul savaşı tamamen başlatacak mı? İşte TRT 1 ekranlarının reyting rekoru kıran Diriliş Ertuğrul 101.bölüm fragmanı ve özeti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 101.bölümü 03 Ocak çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.



(Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı)



3 kıtaya adaletle hükmeden Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul'un 101. bölüm fragmanı yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? TAHMİNLER

Uc beyi olarak Ertuğrul Bey kalenin fethi için toy yapmaktadır. Bahadır Bey'e toydadır. Ares kaleye sızan Alpleri bulmak için toplantı yapar ve hemen akabinde Karacahisar kalesine sızan Alpleri bulur ve hepsini idam eder.

Bahadır Bey toya katılmadan önce Sancar Bey ile görüşüp Aslıhan hatunun otağını ele geçirmesini ister. Sancar Bey otağı basar ve Aslıhan hatunu etkisiz hale getirir. Turgut Alp ise o sırada toydadır.

Bahadır Bey istediği Çavdar obasını sonunda ele geçirir. Ertuğrul Bey ve Turgut Alp Çavdar obasını geri almak için obaya baskın yaparlar.

"Bu gaza ile Nikea'nın ve dahi Konstantiniyye'nin fetih yolunu açmış olacağız. Hedefimiz güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan tüm cihandır" diyen Ertuğrul savaşı tamamen başlatıyor...