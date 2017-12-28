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Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen aksiyon sahnesi
3 kıtaya adaletle hükmeden Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp'in aksiyon sahnesi izleyenleri ekranlara kilitledi.
28 Aralık 2017 Perşembe 04:21
Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 04:21
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