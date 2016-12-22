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Diriliş Ertuğrul'da geceye damga vuran sahne!

Diriliş Ertuğrul'un dün gece yayınlanan 70. bölümünde Hanlı Pazar'da ilk ezanın okunduğu sahne geceye damga vurdu...

Eklenme: 22 Aralık 2016, 16:34
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