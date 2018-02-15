Diriliş 'Ertuğrul' reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Uzun süredir reytinglerde zirveyi kaptırmayan TRT'nin ilgiyle izlenen dizisi Diriliş 'Ertuğrul' ilk defa birinciliği ATV'nin yeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'e kaptırmıştı. Peki 14 Şubat 2018 Çarşamba günü reyting sıralamasına Diriliş Ertuğrul kaçıncı oldu?15 Şubat 2018 Perşembe 14:03
4 sezondur Çarşamba akşamlarının birincisi konumunda yer alan ve milyonların severek takip ettiği Diriliş Ertuğrul geçtiğimiz haftalarda zirveyi ATV'nin 'Sen Anlat Karadeniz' isimli yeni dizisine kaptırdı.
14 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI...BİRİNCİ KİM OLDU?
14 Şubat reyting sonuçları açıklandı. ATV'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz reytinglerde geçtiğimiz hafta zirveye oturmuştu. 14 Şubat tarihinde de "Sen Anlat Karadeniz" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada TRT 1'de ekrana gelen "Diriliş Ertuğrul" dizisi ve 3. sırada ise "Sen Anlat Karadeniz"in özeti yer aldı.
AB'de 1.'lik "Diriliş Ertuğrul"un, 2.'lik "Sen Anlat Karadeniz"in, 3'ncülük ise "Sen Anlat Karadeniz"in özetinin oldu.
4 sezondur zirveyi kaptırmayan Diriliş Ertuğrul üst üste iki hafta Total'da ikinci oldu.
Diriliş Ertuğrul'un 107. bölüm fragmanı...
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