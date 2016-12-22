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Diriliş Ertuğrul'a veda etti

Diriliş Ertuğrul dün akşam yayınlanan son bölümüyle izleyenleri adeta ekran başına kilitledi. Geçtiğimiz bölümlerde Ertuğrul'u zehirleyen Simon karakteri, Ural Bey tarafından öldürüldü. Simon karakterini canlandıran Lebip Gökhan, diziye veda etti.

Diriliş Ertuğrul'a veda etti
Eklenme: 22 Aralık 2016, 15:52
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Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Diriliş Ertuğrul dün 70'inci bölümüyle ekranlardaydı. İzleyenleri ekrana kilitleyen sahnelerin yaşandığı diziye bir karakter daha veda etti. Diriliş Ertuğrul'da geçen hafta 2 ayrılık birden yaşanmış Maria rolünü canlandıran Sedef Şahin ve Philip rolünü canlandıran Cenk Karagöz öldürülerek diziden ayrılmıştı.

Simon karakteri ayrıldı

Dün akşam yayınlanan bölümde, Ertuğrul'un sağ ele geçirmek istediği Simon, Ural Bey tarafından öldürüldü. Hanlı Pazar'ı basan Ertuğrul Bey, Tapınakçı Simon'u sağ ele geçirmek istemiş, Simon baskından kaçarak Ural Bey'e sığınmak için yola çıkmıştı. Ural Bey'le buluşmayı başaran Simon'u Ural Bey öldürmüştü. Böylelikle diziye yeni sezonda dahil olan ve hancı Simon karakterini canlandıran Lebip Gökhan diziden ayrılmış oldu. Planları bozulan Ertuğrul'un 28 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 71. yeni bölümde neler yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Dizi ayrılığı Instagram hesabından duyurdu:

"Simon" rolüyle gönüllerde taht kuran değerli aktör Lebip Gökhan'a dizimizdeki emekleri için teşekkür eder, sanat hayatında başarılar dileriz.Diriliş Ertuğrul (@dirilisdizisi) tarafından paylaşılan bir fotoğraf (21 Ara 2016, 11:51 PST)

Kaynak: Yeni Şafak

 
EtiketlerÇarşambaSedef ŞahinCenk KaragözDiriliş Ertuğrul Hancı SimonDiriliş Ertuğrul SimonUral BeyLebip Gökhan
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