Diriliş Ertuğrul'a iki yeni karakter

TRT'nin Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan dizisi Diriliş Ertuğrul heyecanla devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde diziye dahil olan 2 karakter heyecanı daha da arttırdı. Sezon başında, rolü için binicilik eğitimi aldığı sırada kaza geçiren ve hastaneye kaldırılan Çağdaş Onur Öztürk, tedavisini tamamlayarak dizide oynamaya başladı. Öztürk, Tefkur'un has adamı olarak diziye girerek, Vasilyus karakterini canlandırmaya başladı.

'Helena' karakteri dizide

Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni gelen Helena karakteri oldukça ilgi odağı oldu. Tekfur'un kızı olarak diziye dahil olan Helena'yı ünlü oyuncu Burçin Abdullah canlandırıyor. 'Üvey Baba' isimi diziyle tanıdığımız Burçin Abdullah'ın canlandırdığı Helena, adamları ile birlikte Karacahisar'a doğru yol alırken yolda tapınakçılar tarafından saldırıya uğrar. Kaçarken ormanda Bamsı'ya rastlayan Helena, Bamsı tarafından Hanlı Pazar'a götürülür ve şifacıya teslim edilir.