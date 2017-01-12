Diriliş Ertuğrul'a iki yeni karakter

Reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul'da oynayacağı rolü için binicilik eğitimleri sırasında üç ay önce attan düşerek yaralanan Çağdaş Onur Öztürk, iyileşti ve diziye katıldı. Öztürk, 'Vasilyus' karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca 'Helena' karakterini canlandırmak için de 'Burçin Abdullah' dün akşam yayınlanan yeni bölümde Diriliş Ertuğrul'a dahil oldu.

Diriliş Ertuğrul'a iki yeni karakter
Eklenme: 12 Ocak 2017, 16:39
Bu haber 848 kez okundu

TRT'nin Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan dizisi Diriliş Ertuğrul heyecanla devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde diziye dahil olan 2 karakter heyecanı daha da arttırdı. Sezon başında, rolü için binicilik eğitimi aldığı sırada kaza geçiren ve hastaneye kaldırılan Çağdaş Onur Öztürk, tedavisini tamamlayarak dizide oynamaya başladı. Öztürk, Tefkur'un has adamı olarak diziye girerek, Vasilyus karakterini canlandırmaya başladı.

'Helena' karakteri dizide

Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni gelen Helena karakteri oldukça ilgi odağı oldu. Tekfur'un kızı olarak diziye dahil olan Helena'yı ünlü oyuncu Burçin Abdullah canlandırıyor. 'Üvey Baba' isimi diziyle tanıdığımız Burçin Abdullah'ın canlandırdığı Helena, adamları ile birlikte Karacahisar'a doğru yol alırken yolda tapınakçılar tarafından saldırıya uğrar. Kaçarken ormanda Bamsı'ya rastlayan Helena, Bamsı tarafından Hanlı Pazar'a götürülür ve şifacıya teslim edilir.

 
EtiketlerTRTDiriliş Ertuğrul dizisiDiriliş ErtuğrulÇağdaş Onur ÖztürkBurçin AbdullahDiriliş Ertuğrul'a iki yeni isimDiriliş Ertuğrul VasilyusDiriliş Ertuğrul Helena
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.