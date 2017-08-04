'Diriliş Ertuğrul', izleyicisini kılıç ustası yaptı!

28 yaşındaki kaynak ustası Erdim Sağlam Havza 25 Mayıs Küçük Sanayi Sitesi'nde babasına ait römork atölyesinde çalışıyordu. Ertuğrul Bey ve Kayı boyunu konu alan Diriliş dizisi sayesinde merak saldığı kılıçların ustası oldu. Seri üretim amacı olmadan kendisine yaptığı kılıç çok beğenilince artan taleplerle beraber yeni bir meslek kazandı.

"Kılıç yapabilir miyim?" düşüncesiyle yola çıktı.

Oldukça iyi prodüksiyonlu bir dizi olan Diriliş Ertuğrul’dan etkilenerek bu işe merak saldığını anlatan Erdim Sağlam "Kılıç yapabilir miyim?" fikriyle yola çıktığını söylüyor. Atölyesindeki malzemelerle kaynakçılık marifetini gösteren Sağlam’ın yaptığı kılıç çok beğenildi. Siparişlere yetişemediğini ifade eden ustanın tanınması ise bir müşterisinin kendisine yapılan kılıcı sosyal medya aracılığı ile yayınlamasıyla olmuş.

Tasarımı kendine ait olan kılıçlar için patent başvurusunda bulundu.

Türkiye’de ilk tasarım kılıç üretimi için patent başvurusunun kendisine ait olduğunu ifade eden Erdim Sağlam, “Kılıçların yoğun talep görmesi üzerine patent başvurusunda bulundum. Türkiye'de bu iş için ilk patent başvurusu bende olduğu için süreç sıkıntısız devam ediyor. Şu an üç model için başvuru yaptım. Diğer modeller için de ileride patent başvurunda bulunacağım. Dizilerden gördüğüm kılıçlardan esinleniyorum ama aynısı değil.” dedi. Sağlam özel üretimi olan kılıçlarını 200-250 Türk Lirası civarında satışa sunuyor.

Ayda 100 kılıç üretiyor.

Fotoğraftan sonra işlerin açıldığını söyleyen Sağlam Türkiye’nin dört bir yanına göndermekle kalmıyor yaptığı kılıçları Avrupa’ya kadar ulaştırıyor. Patent başvurusunun sonlanmasını bekleyen kılıç ustasının bir de hayali var.

Kılıçlarında krom çelik, sap kısımlarında ceviz ağacı ve deri kullandığını ifade eden Sağlam hayalini, "Dünyada 6 metre uzunluğunda kılıç yapılmamış bir şey. Hedefim Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek Havza'yı dünyaya tanıtmak." şeklinde ifade ediyor.